Rússia ha assegurat aquest dimarts que «ha aixafat» amb la seva força aèria i la seva artilleria el grup que ahir va atacar des d’Ucraïna la regió fronterera de Belgorod, la incursió més greu en territori rus des de l’inici del conflicte. Dilluns, combatents provinents d’Ucraïna van atacar diverses localitats de la regió de Belgorod. Hi va haver d'artilleria i atacs amb drons que van obligar alguns habitants a fugir.

El Kremlin ha expressat la seva «profunda preocupació» i ha instat a redoblar «esforços» per impedir aquestes incursions, que se sumen a una sèrie d’atacs dins la frontera russa, just quan Ucraïna afirma que està preparant una ofensiva de gran envergadura.

El Ministeri de Defensa rus explica que a repel·lit la incursió després d’una operació d’una amplitud inèdita que ha implicat la força aèria i l’artilleria. «En l’operació antiterrorista -així la defineixen ells-, les formacions nacionalistes [ucraïneses] han estat bloquejades i aixafades per bombardejos aeris i foc d’artilleria», ha explicat el ministeri en un comunicat. «La resta dels nacionalistes han estat repel·lits al territori d’Ucraïna, on els bombardejos [...] han continuat fins que han estat eliminats totalment», ha afegit el ministeri, que afirma que «més de 70 terroristes ucraïnesos» han estat abatuts.

Rússia acusa Ucraïna d’haver organitzat la incursió, però Kíiv ho negar. «No lliurem cap guerra en territoris estrangers», ha assegurat aquest dimarts la viceministra ucraïnesa de Defensa, Ganna Maliar, al·ludint a una «crisi interna russa».

L’operació l'ha reivindicat en un canal de Telegram la Legió Llibertat per a Rússia, un grup de russos que combaten al costat ucraïnès i que en altres ocasions ja van afirmar que havien realitzat incursions a la mateixa regió. En l’operació hi hauria participat un altre grup afí, el Cos de Voluntaris Russos. «El que va passar ahir [dilluns] suscita una profunda preocupació i demostra, una vegada més, que els combatents ucraïnesos continuen amb les seves activitats contra el nostre país», ha declarat davant la premsa el portaveu de la Presidència russa, Dmitri Peskov. «Això requereix més esforços per la nostra part, uns esforços que continuen, i l’operació militar especial [a Ucraïna] prossegueix perquè això no torni a passar», ha afegit.