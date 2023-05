L'expresident rus i actual vicepresident del Consell de Seguretat del país, Dmitri Medvédev, ha qualificat aquest dimecres el Regne Unit d'"enemic etern" de Rússia i ha afirmat que els militars i alts càrrecs de l'exèrcit britànic poden ser considerats, per tant, "objectiu legítim" de les tropes russes.

"El ministre d'Exteriors britànic, James Cleverly, ha dit que Ucraïna té el dret legítim de defensar-se més enllà de les seves fronteres per soscavar l'habilitat de Rússia de projectar la seva força. Per a ell, hi ha objectius militars legítims més enllà de les fronteres ucraïneses com a part de la seva autodefensa", ha manifestat Medvédev en un missatge a través del seu compte de Twitter.

En aquest sentit, ha alertat els militars britànics que "han de recordar que dins el marc del dret internacional (...) el seu estatus pot ser considerat propi de la guerra".

"Avui, el Regne Unit actua com un aliat d'Ucraïna i li subministra ajuda militar en forma d'equipament i especialistes, per la qual cosa, de facto, lidera una guerra encoberta contra Rússia", ha dit abans de afegir que aquests alts càrrecs es podrien considerar "un objectiu".

No és la primera vegada que Medvédev amenaça tercers països arran de la invasió russa d'Ucraïna.