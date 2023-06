L'exsecretària d'Estat dels Estats Units, Hillary Clinton, ha avisat aquest divendres des de Barcelona dels riscos de la intel·ligència artificial (IA) per la democràcia. "Com podem gestionar una democràcia si no podem confiar en el que veiem a la pantalla?", ha preguntat Clinton. La política demòcrata ha avisat dels perills del populisme i ha lamentat el discurs de l'odi contra dones a les xarxes. L'excap de la diplomàcia nord-americana ha defensat també que l'agressió de Vladímir Putin a Ucraïna i la seva incapacitat de controlar el país ha fet que el president xinès, Xi Jinping, es "repensi" la seva política regional i que els països de l'Àsia-Pacífic s'aliïn i s'acostin de nou als Estats Units.

En un acte amb motiu del 50è aniversari del CIDOB i en conversa amb Pol Morillas, Hillary Clinton ha repassat alguns dels principals temes de la geopolítica actual, com la guerra a Ucraïna, les relacions entre els Estats Units i la Xina, la influència occidental a l'Àfrica i l'Amèrica Llatina, o l'ascens del populisme, els discursos de l'odi o la intel·ligència artificial.

Preguntada per com ha canviat el món en els 50 anys d'existència del CIDOB, Clinton ha dit que més enllà dels canvis polítics, un dels elements més importants de canvi ha estat l'avenç de la tecnologia.

"És imperatiu que organitzacions com el CIDOB pensin on som 50 anys després, perquè les velles maneres de pensar, relacionar-se i entendre's ja no són suficients, i encara no entenem del tot la complexitat, les oportunitats i els perills d'aquest nou ambient en què ens trobem", ha dit.

L'exsecretària d'Estat de l'administració de Barack Obama s'ha mostrat especialment preocupada per la intel·ligència artificial, però també pel creixent discurs d'odi que es percep a les xarxes, que els populistes, ha dit, han après a utilitzar com a "arma".

En aquest sentit, Clinton ha afirmat que els "atacs i amenaces" que pateixen moltes dones que decideixen implicar-se en política les empenyen a plantejar-se deixar-ho. Entre d'altres, la política nord-americana ha citat l'exprimera ministra de Nova Zelanada, Jacinta Arden, que va patir crítiques online "horrificants".

"No només tenim crítiques legítimes, que tothom pot esperar, sinó odi", ha lamentat. "Sempre ha estat dur ser una dona en la vida pública, en política o altres camps, però tot això encara s'està complicant més per culpa de les xarxes socials", ha remarcat.

A més, Clinton ha avisat que les noves innovacions estan sent "addictives" per als més joves, especialment per les noies, que viuen cada vegada "més deprimides, ansiones, i amb problemes sobre el seu propi cos". "Són incapaces de tenir una perspectiva del món real", ha lamentat.

Rússia, Ucraïna i la Xina

Clinton ha repassat exhaustivament el conflicte a Ucraïna i les seves implicacions per a la Unió Europea, els Estats Units, i el paper de la Xina al món. De fet, ha dit que la "política ucraïnesa és la política xinesa".

Així, segons la secretària d'Estat dels Estats Units, el president rus, Vladímir Putin, va dir al seu homòleg xinès, Xi Jinping, que aconseguiria invadir Ucraïna i controlar el país en pràcticament una setmana, cosa que va fer pensar a Pequín que "enviaria un missatge a la regió de l'Àsia-Pacífic de que Xina podria canviar l'equació de poders".

Segons Clinton, la incapacitat de Putin de controlar Ucraïna, la "solidaritat" d'Occident amb l'entrega d'armes i la imposició de sancions econòmiques "ha impactat en el pensament de Xi". Així mateix, alguns dels països de la regió s'han acostat de nou als Estats Units o han aprovat legislació augmentant el pressupost en defensa, i "s'alien uns amb els altres".

"Tot això ha passat per Ucraïna, i és irònic que el comportament agressiu de Putin hagi causat no només que Xi es repensi com gestionar aquests temes, sinó que altres decideixin fer coses que mai haurien fet, de no ser per la invasió", ha remarcat.

Clinton ha lamentat que els països occidentals no van saber reaccions l'any 2008 i el 2014 quan Putin va actuar a Geòrgia i a Crimea, esperant que no anés a més i centrant-se només en missatges "retòrics". Vist en perspectiva, ha dit Clinton, Putin sempre va tenir aspiracions de ser un líder "autoritari, dictatorial, reminiscent dels tsars, amb somnis de restaurar una Rússia imperial".

L'exsecretària d'Estat ha dit que si Trump hagués guanyat les eleccions nord-americanes al 2020, hagués tret els Estats Units de l'OTAN i Putin hagués actuat no només a Ucraïna, sinó probablement també als Bàltics i altres expaisos soviètics, posant-los en un greu perill. De totes maneres, segons Clinton, el líder rus "va subestimar" Joe Biden i "no comptava amb la solidaritat entre europeus", amb unes sancions "tan dures" ni amb el "lideratge de Vladímir Zelenski i el coratge dels militars ucraïnesos i el seu poble".

Espanya, Llatinoamèrica i el populisme

Durant la conversa amb Pol Morillas, Clinton també ha destacat que Espanya i la Unió Europea poden assumir un rol de "lideratge" en la construcció d'una estratègia sòlida de relacions amb l'Amèrica Llatina. En aquest sentit, ha destacat l'oportunitat que suposarà per a Madrid la presidència de torn de la Unió Europea.

A més, ha alertat de la creixent influència de la Xina als països llatinoamericans i, sobretot, a l'Àfrica, on ha lamentat que ni els Estats Units ni bona part dels estats europeus van oferir ajuda durant la pandèmia de la covid-19. L'ajuda de la Xina, ha dit, "sempre va amb condicions".

Clinton també s'ha referit extensament durant el debat a l'ascens del populisme, i especialment a la situació provocada al seu país pel discurs de l'expresident Donald Trump. L'exsecretària d'Estat dels EUA ha suggerit que els republicants de l'ala més dura intentaran maniobrar per aconseguir guanyar les eleccions, sense que importi qui té més vot popular. "Intenten controlar-ho amb canvis en com la gent vota, qui vota, com es conten els vots...", ha afirmat.

Intercanvi d'impressions amb Aragonès

Abans de la xerrada, Clinton s'ha trobat amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, en una sala pròxima a l'auditori del CIDOB i han intercanviat unes paraules. L'exsecretària d'Estat nord-americana i el president de la Generalitat han contrastat opinions a l'entorn de Barcelona i de Catalunya i han parlat del CIDOB i de la importància de lluitar contra les desigualtats. Aragonès també li ha fet unes pinzellades d'història sobre la capital catalana.

Després de l'acte, Clinton i Aragonès han fet una passejada pels carrers del centre de Barcelona durant la qual han continuat conversant sobre temes diversos.