L'exvicepresident dels Estats Units en l'etapa de Donald Trump, Mike Pence, ha fet oficial la seva candidatura a la cursa per ser el cap de llista dels republicans a les eleccions presidencials del 2024. El web del Comissió Electoral Federal ja recull aquest dilluns a la tarda el registre de la llista. Pence s'enfrontarà, així, al seu antic cap, Donald Trump, que parteix com a favorit a les enquestes, i contra el governador de Florida, Ron DeSantis. La cursa per encapçalar el partit en els comicis de l'any vinent també compta entre els participants amb l'exambaixadora dels EUA davant l'ONU Nikki Haley, el senador republicà Tim Scott, l'exgovernador d'Arkansas Asa Hutchinson, el multimilionari Vivek Ramaswamy o l'empresari Perry Johnson.

El comentarista polític Larry Elder i el polític i home de negocis Rollan Roberts es disputaran també la candidatura, i es preveu que aquest dimarts s'hi sumi l'exgovernador de Nova Jersey Chris Christie.