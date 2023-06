El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha declarat il·legal la reforma del sistema judicial de Polònia del 2019 que atribuïa a la Sala Disciplinària del Tribunal Suprem la competència de pronunciar-se sobre l'estatut dels jutges i les seves funcions. En concret, i després d'una denúncia de la Comissió Europea, Luxemburg estipula que la normativa polonesa –que des de llavors s'ha modificat lleugerament- vulnerava el dret a un tribunal "independent i imparcial" i afectava "la independència judicial". De fet, el TJUE ja va instar Polònia a pagar una multa diària d'un milió d'euros, rebaixada aquest 2023 a mig milió, per haver incomplert l'obligació de paralitzar la reforma mentre s'estudiava el fons del cas.

En la sentència, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea estima així el recurs de la Comissió Europea, que sostenia que la Sala Disciplinària de Tribunal Suprem de Polònia no té la independència i la imparcialitat garantides. Per exemple, al·legava que l'obligació dels magistrats a comunicar informació sobre la seva pertinença associacions, fundacions o afiliacions polítiques vulnerava el dret al respecte de la vida privada i a la protecció de les dades personals.

En aquest sentit, l'alt tribunal europeu determina que la publicació d'aquestes dades "no és apta per aconseguir l'objectiu invocat de reforçar la imparcialitat dels jutges" i que la informació sobre la situació privada de cada jutge pot ser utilitzada en la seva contra per raons alienes al suposat interès general. A més, afegeix, hi ha la possibilitat que al final es tradueixi en la "estigmatització indeguda" dels magistrats.

La resolució dona diversos arguments per donar la raó a la Comissió Europea. En primer lloc, recorda l'obligatorietat dels estats membre de complir les obligacions del Dret de la Unió i a vetllar per "evitar qualsevol regressió" de l'estat de dret i de la seva legislació en matèria d'organització judicial" i d'abstenir-se a "adoptar normes que menyscabin la independència judicial" al·legant disposicions internes del mateix estat membre, encara que es tracti d'un òrgan de rang constitucional.

D'altra banda, la sentència reitera que la Sala Disciplinària aprovada per Polònia no garanteix la "independència i la imparcialitat".

"La mera perspectiva que els jutges que tenen competència per aplicar el Dret del Unió corrin el risc que aquest òrgan pugui pronunciar-se sobre qüestions relatives al seu estatut i a l'exercici de les seves funcions (...) pot afectar la seva independència". L'alt tribunal es refereix a la incoació de diligències penals contra els magistrats, a la seva possible detenció o canvis en la seva situació laboral.

La sentència arriba després que la justícia europea ja imposés una multa diària d'un milió d'euros des de l'octubre del 2021 -fa unes setmanes rebaixada a mig milió- a Polònia per la manca de reformes en el sistema judicial. L'alt tribunal va admetre que la situació al país havia millorat però que les mesures eren "insuficients" per tirar enrere la llei aprovada a finals del desembre del 2019 la llei que modificava l'organització dels seus tribunals.

L'alt tribunal deixa clar que tot i que avui s'acabi el recorregut judicial del cas no eximirà Polònia a haver de fer front a la multa, que ja acumula uns 500 milions d'euros.

La sentència del TJUE suposa un capítol més de la tensa relació entre la Comissió Europea i Polònia sobre la manca d'independència judicial en aquest estat. De fet, fa un any, la CE ja va condicionar el pagament a Polònia dels fons europeus del pla de recuperació si el seu executiu no aplicava les reformes en aquest àmbit.