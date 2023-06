Aquest dimarts, les autoritats ucraïneses han acusat les tropes russes de destruir la presa de la central hidroelèctrica de Kakhovka, al riu Dniéper, a 60 quilòmetres de la ciutat de Kherson. Poc després, Zelenski ha convocat el seu Consell de Seguretat, alertat pels possibles efectes que aquesta explosió podria tenir sobre la central nuclear de Zaporíjia.

Malgrat la preocupació ucraïnesa, l’Organisme Internacional per a l’Energia Atòmica (AIEA) ha indicat que la central nuclear de Zaporíjia, la més gran d’Europa i sota control de les forces russes, no es troba sota un «risc immediat de seguretat». «L’AIEA és conscient de les informacions sobre danys a la presa de Kakhovka. Experts de l’AIEA en la central nuclear de Zaporíjia estan supervisant de prop la situació. No hi ha un risc immediat de seguretat nuclear a la central», ha assenyalat l’organisme a través d’un missatge al seu compte oficial a la xarxa social Twitter.

Per la seva banda, la companyia nuclear ucraïnesa Energoatom ha destacat a través del seu compte a Telegram que els danys que ha patit la presa «podrien tenir conseqüències negatives per a la central nuclear de Zaporíjia», si bé ha apuntat que «la situació està sota control». Així mateix, ha acusat «invasors russos» de «fer volar la presa». «Com a resultat de l’explosió, el nivell d’aigua a l’embassament de Kakhovka està descendint ràpidament i això suposa una amenaça addicional per a la central nuclear de Zaporíjia, temporalment ocupada», ha assenyalat abans d’explicar que «l’aigua de l’embassament és necessària perquè l’estació rebi energia per a les turbines i els sistemes de seguretat de la central nuclear».

Rússia minimitza els danys

Per contra, l’empresa Rosenergoatom, pertanyent al grup d’empreses de la Corporació Estatal d’Energia Atòmica de Rússia Rosatom, ha destacat que la situació no afectarà el funcionament de la central. «S’ha produït un succés desafortunat, però no té cap conseqüència per a la central nuclear de Zaporíjia», ha dit el portaveu de l’empresa, Renat Kartxaa, en declaracions a l’agència russa de notícies Interfax.

«El sistema de refredament està fora de la zona de risc», ha manifestat Kartxaa, que ha ressenyat que els experts compensaran el descens en el nivell de l’aigua a l’embassament «a través d’altres mitjans tècnics». En aquesta línia, ha posat èmfasi que les «afirmacions falses» sobre la seguretat de la central nuclear de Zaporíjia són «una manifestació de la falta de professionalitat o una provocació».

L’alliberament d’aigua de la presa riu avall ha fet que les autoritats ucraïneses de la regió de Kherson hagin iniciat un procés d’evacuació, segons ha confirmat el governador, Oleksander Prokudin. «Ha començat l’evacuació de residents en zones perilloses», ha dit, mentre ha demanat als residents de les zones ocupades que busquin seguretat davant el risc d’inundació, com ha recollit l’agència ucraïnesa de notícies Ukrinform.

Acusacions creuades

Aquesta matinada, el Comandament Sud de les Forces Armades d’Ucraïna ha informat de la destrucció de la infraestructura per part de Rússia i ha indicat que està investigant la magnitud del mal causat, així com la velocitat i la quantitat d’aigua que afectarien les zones probables d’inundació.

Per contra, l’alcalde prorús de Nova Kakhovka, Vladímir Leontiev, ha confirmat atacs nocturns a la central per part de les tropes ucraïneses, que n’haurien destruït les vàlvules, motiu pel qual «l’aigua de l’embassament va començar a córrer riu avall de manera incontrolable». La localitat es troba sota control de Rússia en el marc de la invasió del país, iniciada al febrer del 2022 per ordre del president rus, Vladímir Putin.

Leontiev ha ressenyat, a més, que l’alliberament d’aigua ha provocat que en algunes zones el nivell de l’aigua hagi pujat cinc metres. «Les zones costaneres riu avall de totes les localitats, Nova Kakhovka, Dnepriani, Korsunka i d’altres, estan inundades. És una catàstrofe. S’han pogut evitar morts únicament perquè la central hidroelèctrica ha sobreviscut i els serveis funcionen. Les persones que viuen als voltants han sigut traslladades a territoris secs», ha conclòs.