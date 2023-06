Abdoú, el senegalès que es va fer viral per la imatge on sortia abraçat a una voluntària de la Creu Roja, ha estat rebutjat pel Tribunal Europeu de Drets Humans després de denunciar que va ser retornat il·legalment al Marroc des d'Espanya. Aquest jove va ser un dels milers de migrants que al maig de 2021 van arribar de forma massiva i irregular a Ceuta. La seva imatge, captada per l'Agència EFE, va tenir un notable impacte internacional. En la fotografia apareixia abraçat a la Luna, la voluntària de la Creu Roja espanyola que el va assistir després d'arribar exhaust a una platja de Ceuta.

Abdoú va rebre "decebut" la decisió del tribunal de no admetre la demanda presentada per la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat (CEAR), segons va relatar aquest dimarts a EFE la coordinadora de l'àrea jurídica d'aquesta organització, Elena Muñoz. El jove va ser retornat al Marroc per les forces de seguretat d'Espanya poques hores després d'entrar nadant a Ceuta, sense haver comptat amb l'ajuda d'un advocat ni intèrpret. La impossibilitat "en la pràctica" de demanar un visat, encara que existeixi "sobre el paper", aboca a molts migrants a intentar arribar a la Unió Europea per altres vies "més complicades", va advertir Muñoz. Les dues ciutats autònomes, Ceuta i Melilla, suporten una forta pressió migratòria en ser les úniques fronteres terrestres de la Unió Europea a Àfrica, amb salts a la tanca fronterera com el que va tenir lloc el 2022 en el qual van morir almenys 23 immigrants. Encara que vegi tancada "una porta més", aquest senegalès manté el seu projecte migratori per a arribar a Europa des del Marroc, on segueix des que va ser retornat des d'Espanya.