L'alcalde de Nova York, Eric Adams, ha alertat que la qualitat de l'aire patirà un "empitjorament" a causa de la gran columna de fum que ha tenyit de taronja el cel novaiorquès a causa dels incendis registrats al Canadà.

"Es preveu que la qualitat de l'aire es continuï deteriorant al llarg del dia, per la qual cosa l'alerta seguirà en vigor almenys fins a aquest dijous a la nit", ha asseverat l'alcalde.

🔥 Éste es uno de los incendios forestales más grandes que está arrasando en #Canadá 🇨🇦 El incendio Donnie Creek en Columbia Británica. Ha quemado más de 2,400 km², lo que lo convierte en uno de los más grandes registrados en la historia de la provincia.



📹: @BCGovFireInfo pic.twitter.com/1exk9fXQVK — 𝑪𝒆𝒏𝒕𝒊𝒏𝒆𝒍𝒂35 (@Centinela_35) 7 de junio de 2023

Així, ha demanat a la població utilitzar mascaretes, especialment "als nens, població de més edat i persones amb problemes respiratoris o cardíacs" i ha instat a limitar en la mesura que sigui possible les activitats en l'exterior. "Limiteu-les a l'estrictament necessari", ha dit.

En aquest sentit, ha informat que les escoles romandran tancades de moment a l'espera que la situació es reverteixi. "Nova York ha hagut d'enfrontar-se a temps durs i sortirem d'aquesta. Junts", ha asseverat Adams.

El Servei Nacional Meteorològic dels Estats Units ja havia advertit el dimecres de l'empitjorament de la qualitat de l'aire en algunes parts del nord-est a causa de la boirina, que afecta també zones de l'estat de Nova Jersey, on el governador, Phil Murphy, ha demanat tancar les escoles.

"La situació és dolenta o molt dolenta, depenent d'on estiguis", ha manifestat Murphy en declaracions a la cadena de televisió CNN. "Romaneu dins de casa, especialment si sou nens, ancians o persones amb problemes. Si heu de sortir considereu utilitzar una mascareta", ha puntualitzat.

El fum, que abasta des de la capital canadenca, Ottawa, a l'estat de Maryland, continua el seu avanç cap a Washington i Baltimore. Més de 75 milions de persones a l'est dels Estats Units s'enfronten així a una mala qualitat de l'aire, mentre que les autoritats novaiorqueses han hagut de cancel·lar els vols.

🇺🇸 #AHORA | El humo de los incendios forestales en Canadá tapa la visibilidad en el Puente George Washington que conecta Nueva York y Nueva Jersey. pic.twitter.com/rzu36sHhU0 — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) 7 de junio de 2023

"Encara que pot ser que es registri una millora significativa de les condicions el divendres al matí, la predicció és difícil. És difícil predir el moviment del fum i no podem donar més directrius en aquest moment", ha sostingut Adams, que ha assenyalat que "no és el dia per entrenar per a una marató ni per fer esdeveniments amb nens en l'exterior".

Canadà, que ha patit enguany la crema de quatre milions d'hectàrees per incendis forestals, tenia registrats el dimarts més de 150 focs actius. El clima sec i els forts vents han contribuït a l'expansió de les partícules cap als Estats Units, procedents principalment de Quebec i Nova Escòcia.