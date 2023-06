Almenys tres persones han mort i 25 més han resultat ferides per atacs nocturns de míssils russos en una zona residencial a Kriví Rih, ciutat natal del president ucraïnès, Volodímir Zelenski.

El governador de la regió de Dnipropetrovsk, Serhí Lisak, ha indicat que aquest és un balanç provisional i ha afegit que 19 dels ferits han sigut traslladats a hospitals.

Els Bombers estan apagant el foc que, segons ha indicat, abraça 700 metres quadrats i afecta els apartaments d’un edifici de cinc plantes.

«Hem abatut tres míssils de creuer», ha anunciat el governador, que ha indicat també que hi ha «objectes civils malmesos» com un «edifici destrossat de cinc pisos».

real picture of this morning in Ukraine pic.twitter.com/snYdcVpxo8 — Chief Rabbi Of Ukraine Moshe Azman (@RabbiUkraine) 13 de junio de 2023

Així mateix, ha indicat que hi ha tres víctimes hospitalitzades d’un magatzem que ha quedat destruït i on és probable que hi hagi persones sota la runa. El governador ha anunciat «quatre ferits més en una altra localització» on han cremat un edifici i un cotxe.

Al principi Lisak havia assenyalat en el seu compte de Telegram que hi havia «morts i ferits» per un «atac massiu amb míssils a Kriví Rih», sense proporcionar cap balanç de víctimes. «Un altre acte terrorista dels russos al sector residencial. A la nit. A traïció. Cruelment», ha denunciat, mentre ha demanat a la població que no ignori les alarmes perquè «continua sent perillós».

El cap de l’Administració Regional de Kriví Rih, Oleksandr Vilkul, ha indicat que els serveis d’emergència estan portant a terme les tasques d’extinció d’incendis, així com les de recerca i rescat de supervivents.

Vilkul ha indicat que hi ha víctimes en estat extremadament greu i que probablement hi hagi persones sota la runa, després que les tropes russes colpegessin «diversos objectes completament pacífics en diferents parts de la ciutat, incloent-hi un edifici de cinc pisos».