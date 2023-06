El Departament de Policia de la ciutat nord-americana de Denver, a l'estat de Colorado, ha informat que almenys nou persones han resultat ferides en un nou tiroteig que ha tingut lloc a la localitat només unes hores després que els Denver Nuggets van guanyar anit les finals de l'NBA per primera en la seva història.

Dels nou ferits, tres es troben en estat crític, mentre que la resta no corre perill, tal com ha indicat la Policia a través del seu compte a la xarxa social Twitter, on ha indicat que el principal sospitós ha rebut també un tret.

Si bé es desconeixen les causes del tiroteig, les forces de seguretat han indicat que estan intentar esbrinar si estan relacionades amb les celebracions fetes a la ciutat després del partit de l'NBA.

L'organització Gun Violence Archive ha indicat que aquest seria el tiroteig número 290 que es registra als Estats Units en el que va d'any. L'ONG considera com a tiroteig aquells atacs armats en què es notifiquen, almenys, quatre ferits sense comptar l'autor.