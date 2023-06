Almenys 78 migrants van perdre la vida aquest dimecres després d’enfonsar-se un pesquer amb centenars de persones a bord al mar Jònic, davant la costa grega, va confirmar una portaveu de la Guàrdia Costanera, que va advertir que «probablement augmentarà més el nombre de morts». Fins al moment han pogut ser rescatades amb vida 106 persones, 14 de les quals han sigut traslladades a l’hospital de la ciutat de Kalamata, a uns 250 quilòmetres al sud-oest d’Atenes.

Segons els mitjans locals, almenys 400 immigrants, de nacionalitats no determinades encara, eren a bord de l’embarcació, de 30 metres d’eslora, per la qual cosa es tem que centenars de persones podrien estar desaparegudes. La presidenta grega, Katerina Sakellaropoulou, es va traslladar a Kalamata per informar-se sobre els fets.

Deu embarcacions, una fragata de l’Armada, un helicòpter i un dron de Frontex –l’agència de fronteres de la Unió Europea (UE)– participen en les operacions de recerca i rescat. La majoria dels 106 rescatats són homes majors d’edat. L’embarcació havia partit amb destinació a Itàlia des de l’est de Líbia i va naufragar després de bolcar aquesta matinada al sud-oest de la península del Peloponès, van informar les autoritats.

Crides de socors

Alguns mitjans indiquen que a l’embarcació hi havia almenys 400 migrants, però el fundador d’Open Arms, Òscar Camps, ha assegurat en un missatge publicat a Twitter que hi havia 750 persones a bord. «L’operació SAR de l’Armada grega va arribar massa tard malgrat les trucades de SOS», ha afegit.

El barco avistado ayer entre #Grecia y #Malta con 750 personas a bordo se hundió frente al Peloponeso. La operación SAR de la armada griega llegó demasiado tarde a pesar de las llamadas de SOS por ahora solo 80 supervivientes. Cientos de muertos y desaparecidos. — Oscar Camps (@campsoscar) 14 de junio de 2023

En un comunicat, la Guàrdia Costanera grega va informar que el pesquer havia sigut localitzat cap al migdia d’ahir, dimarts, quan navegava en aigües internacionals al sud de la península Grega.

A la tarda, una embarcació dels guardacostes s’hi va acostar per oferir assistència, ja que havia divisat un gran nombre de persones a la coberta exterior del barco, però els que es trobaven a bord van rebutjar l’oferta d’ajuda, expressant el seu desig de continuar el viatge rumb a Itàlia, explica la nota.

Unes hores després del sinistre, els guardacostes van rescatar al sud de l’illa de Creta 80 persones més que es trobaven en un veler a la deriva.

Fa anys que les xarxes de traficants de persones utilitzen embarcacions grans, com velers i pesquers, per dirigir-se des de Turquia o Líbia al sud de la Itàlia continental, des d’on els migrants i refugiats tenen un accés més fàcil als països d’Europa central. Diumenge, les autoritats gregues van rescatar al sud del Peloponès 90 migrants que eren a bord d’un iot que es trobava a la deriva.