L’exprimer ministre britànic Boris Johnson va “mentir deliberadament” al parlament de Westminster sobre l’escàndol del ‘Partygate’, segons l’informe del comitè de Privilegis de la Cambra dels comuns que investigava el cas. Els diputats apunten que, en mentir a la Cambra, Johnson va mostrar un “greu menyspreu” a la institució. “No hi ha precedents d’un primer ministre que hagi mentit deliberadament la Cambra. Va mentir en un tema de gran importància pel parlament i per la població, i ho va fer repetidament”, assegura l’informe, que conclou que és “apropiat” sancionar Johnson. Tot i això, Johnson ja va dimitir fa uns dies com a diputat, de manera que la suspensió de 90 dies que se li hauria aplicat no es pot fer.

De totes maneres, el comitè estipula que l’exprimer ministre hauria de quedar-se sense una acreditació com a exdiputat, de manera que quedi exclòs dels beneficis previstos per als antics membres de la Cambra dels Comuns. En les seves conclusions, el comitè assegura que Johnson va “mentir deliberadament a la Cambra” i al “comitè” i va “trencar la confiança” interna que es pressuposa a qualsevol membre, quan va fer públiques informacions que havien de ser confidencials. A més, els diputats també l’acusen de “ser còmplice d’una campanya d’abús i intent d’intimidació” contra els membres del comitè, a l’acusar-los de promoure una “caça de bruixes”. La investigació sobre el ‘Partygate’ feia referència a les festes dins del 10 de Downing Street que Johnson i alguns dels seus col·laboradors van fer en ple confinament pel coronavirus. Johnson va argumentar que sempre havia pensat que aquelles trobades estaven emparades en els supòsits previstos per a reunions de feina, tot i que en un dels casos fins i tot va celebrar el seu aniversari.