Almenys 37 persones, entre elles diversos nens i nenes, van morir divendres en un atac contra una escola a la ciutat de Kasese, a l’oest d’Uganda. La policia del país atribueix els fets a la milícia ADF (Forces Aliades Democràtiques), un grup rebel afiliat a l’organització gihadista Estat Islàmic. A més, les autoritats asseguren que els assaltants van ferir vuit persones, que es troben en estat crític, i temen que hagin segrestat un grup d’estudiants.

Els fets van passar cap a les 11 de la nit a l’institut de secundària Mpondwe Lhubiriha de la localitat fronterera amb la República Democràtica del Congo (RDC), bastió i principal àmbit d’actuació d’aquesta milícia, una de les més violentes del continent.

«Es van trobar 37 cadàvers que van ser traslladats al dipòsit de cadàvers de l’hospital de Bwera», ha informat aquest dissabte el portaveu de l’Exèrcit, Felix Kulayigye, en un comunicat. D’altra banda, el portaveu de la policia ugandesa, Fred Enanga, que es va referir als fets com un «atac terrorista». La milícia també va calar foc a un dormitori de l’escola i va saquejar una botiga de menjar a prop del lloc. Respecte als ferits, Enanga ha indicat que «es troben en situació crítica» a l’hospital, situat a 55 quilòmetres de Kasese.

Dispositiu per localitzar els estudiants desapareguts

Les autoritats creuen que almenys una vintena d’estudiants estan desapareguts i temen hagin sigut segrestats per l’ADF durant l’assalt, ja que mig centenar d’alumnes dormien a l’escola. En aquest sentit, l’Exèrcit i la policia han activat un dispositiu per localitzar els atacants, que van fugir cap al parc nacional de Virunga, situat a l’altre costat de la frontera.

La milícia ADF va començar com un grup insurgent a Uganda i es va instal·lar a l’est de la RDC als anys 90. Des d’aleshores ha sigut acusada de matar milers de civils. Des del 2019, alguns atacs del grup rebel a l’est de la RDC van ser reivindicats per l’Estat Islàmic, que presenta els seus combatents com una branca local a l’Àfrica central. Tan sols el 2021, les Nacions Unides (ONU) li atribueix més de 1.200 assassinats de civils.

Uganda i la República Democràtica del Congo van llançar una ofensiva conjunta el 2021 per expulsar les ADF dels seus bastions congolesos, però fins ara aquestes operacions no han permès posar fi als atacs del grup. Per la seva banda, els Estats Units van anunciar a principis de març que oferirien una recompensa de fins a cinc milions de dòlars per qualsevol informació que pogués conduir fins al líder del grup, un ugandès d’uns 40 anys anomenat Musa Baluku.