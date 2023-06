Almenys quatre palestins han mort aquest dilluns durant una operació duta a terme per l'Exèrcit d'Israel a la ciutat cisjordana de Jenín, incursió que ha derivat en intensos enfrontaments i que ha inclòs trets per part d'un helicòpter militar contra "persones armades" per intentar facilitar la fugida dels militars de la zona després d'un atac amb explosius contra el seu vehicle.

El Ministeri de Sanitat palestí ha informat al seu compte de Facebook que entre els morts hi ha un menor de 15 anys, mentre que la resta de les víctimes són dos joves de 21 anys i un altre de 29. Així mateix, ha afegit que 45 persones més han resultat ferides. Les autoritats d'Israel han confirmat que dos soldats i cinc agents de la Policia Fronterera han petit ferides durant els enfrontaments. Per la seva banda, l'Exèrcit d'Israel i la Policia Fronterera han detallat en un comunicat conjunt que l'operació s'ha dut a terme per "detenir dos sospitosos buscats a la ciutat de Jenín", que ha derivat en "un massiu intercanvi de trets" entre els soldats i "homes armats" a la zona. Asseguren que "s'han llançat un gran número d'artefactes explosius contra les forces de seguretat, que han respost amb foc real". "S'han identificat impactes", han indicat, sense donar més detalls sobre possibles ferits o morts entre els palestins. "Quan les forces de seguretat sortien de la ciutat, un vehicle militar ha estat danyat per un artefacte explosiu. A més, després d'identificar persones armades a la ciutat de Jenín, helicòpters de l'Exèrcit han obert foc contra ells per recolzar l'extracció de les forces", han afegit. Poc després, han publicat un segon comunicat en el qual diuen que "dos soldats han resultat ferits, un en estat lleu i un altre en estat moderat". "A més, cinc oficials de la Policia Fronterera d'Israel han resultat ferits, dos en estat moderat i tres en estat lleu". "Guerra oberta" El secretari del Comité Executiu de l'Organització per a l'Alliberament de Palestina (OLP), Husein al Sheij, ha parlat en el seu compte en Twitter d' "una guerra ferotge i oberta" per part d'Israel contra el poble palestí a nivell "polític, econòmic i de seguretat". "Estem enmig d'una batalla exhaustiva en tots els fronts que requereix unitat del nostre poble davant l'agressió. S'han de prendre mesures sense precedents en la reunió d'emergència que estarà encapçalada pel president (de l'Autoritat Palestina, Mahmud Abbas)", ha afegit. Per la seva banda, el Moviment de Resistència Islàmica (Hamás) ha retut homenatge als morts en la "bàrbara incursió" israeliana i ha aplaudit "l'heroica resposta de la resistència, amb bales i explosius", que han causat "víctimes entre les files de l'ocupació". Les tensions han anat a l'alça durant els últims mesos, amb batudes pràcticament diàries en diferents punts de Cisjordània. En el que va d'any han mort més d'un centenar de palestins, la majoria en enfrontaments amb les forces de seguretat, així com 20 israelianes en diversos atacs.