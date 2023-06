‘Titan’, el submergible que va descendir diumenge a 4.000 metres de profunditat per veure les restes del ‘Titanic’, també està flirtejant amb la tragèdia.

A qui pertany el submarí?

La nau submergible ‘Titan’ pertany a l’empresa privada nord-americana OceanGate Expeditions. No era la primera vegada que oferia aquesta experiència d’aventura sota el mar destinada a persones d’alt nivell adquisitiu, ja que el cost de l’expedició s’eleva a uns 250.000 euros per vuit dies.

Quant dura la immersió del sumergible?

Les famoses restes, que es troben a 3.800 metres (12.500 peus) de profunditat a l’Atlàntic, a uns 600 quilòmetres de la costa de Terranova, estan dividides en dues parts: la proa i la popa, separades, uns 800 metres. La runa envolta el barco partit. Una immersió completa, inclosos el descens i l’ascens, dura vuit hores. Cada expedició dura vuit dies, segons OceanGate, i cada immersió té un objectiu científic, inclòs l’estudi de la descomposició de l’embarcació. La immersió inaugural va tenir lloc el 2021, segons el lloc web de l’empresa.

Quines són les reserves d'oxígen de l'aparell?

L'aparell desaparegut té oxigen per a 96 hores; per això les tasques de recerca són frenètiques. OceanGate Expeditions ha confirmat que el submergible desaparegut podria aguantar un màxim de 96 hores sota les aigües de l’Atlàntic, tant per l’oxigen com per altres capacitats de supervivència. Les operacions de localització i rescat estan sent compartides pels Estats Units i el Canadà. I els responsable en els dos països coincideixen a afirmar que els treballs són difícils. Així, és clau saber si l’aparell es troba a una profunditat molt important o bé ha aconseguit arribar a la superfície i espera ser albirat.

Quanta gent participa en l'expedició?

En l’aparell desaparegut viatgen cinc persones, entre les quals es troben el pilot del submergible, un submarinista francès i tres turistes: un aventurer britànic i un pare i un fill pakistanesos, segons publicacions a les xarxes socials i un comunicat familiar.

Qui són els turistes desapareguts?

Un dels multimilionaris ocupants del submergible desaparegut és Hamish Harding, de 58 anys, president d’Action Aviation, una empresa internacional de vendes i operacions en el sector de l’aviació de negocis amb seu a Dubai (Emirats Àrabs Units). El 2016, Harding va acompanyar l’exastronauta Buzz Aldrin al pol Sud, quan Aldrin es va convertir en la persona de més edat a arribar a la regió antàrtica, amb 86 anys. Harding també va estar a bord de la missió de vol ‘One More Orbit’ del 2019, que va establir el rècord de circumnavegació de la Terra per avió més ràpida entre els dos pols geogràfics. Harding va anar a l’espai fa un any, a bord del coet de Blue Origin, ‘New Shepard’, per a un vol de 10 minuts, a la cinquena missió tripulada llançada amb èxit per l’empresa de Jeff Bezos. L’acompanyen l’empresari pakistanès Shahzada Dawood i el seu fill Suleman, segons un comunicat de la família del reconegut empresari.

Qui participa en l'operatiu de rescat?

El contraalmirall John Mauger, de la Guàrdia Costanera dels EUA, ja ha advertit que es necessitarien més experts per rescatar l’embarcació en cas que es trobi sota l’aigua, per la qual cosa ha sol·licitat la contribució de la Marina dels EUA i del sector privat. A més, els EUA han desplegat dos avions C130 que estan dotats de reconeixement aeri i radars, als quals s’ha sumat una altra aeronau de la Guàrdia Nacional que s’ha enlairat des de Nova York. El Canadà ha enviat un avió C130 i un altre P8 amb capacitats de recerca submarina. Des de la superfície, està col·laborant el ‘Polar Prince’, l’embarcació des de la qual va sortir el submergible. També s’estan desplegant boies sonores a la zona.