Amb cautela extrema però mantenint l’optimisme i centrant els esforços en la zona on s’ha obert, o s’ha volgut veure obert, un tènue raig d’esperança. Així es desenvolupa aquest dimecres la complexa operació de recerca i rescat del ‘Titan’, el submergible amb cinc ocupants que va desaparèixer diumenge a les aigües de l’oceà Atlàntic mentre baixava cap a les restes del ‘Titanic’.

Mentre el rellotge segueix el seu implacable compte enrere cap al moment d’aquest dijous en què es calcula que s’esgotarà l’oxigen del submergible (aproximadament a les sis del matí hora local, el migdia a Espanya), la línia de flotació de la il·lusió la mantenien els sons que un avió P3 canadenc que participa en la missió ha detectat en les últimes hores, tant dimarts a la nit com dimecres al matí.

Aquests registres sonors subaquàtics, que estan en mans d’experts de la Marina nord-americana, han sigut confirmats en roda de premsa a Boston per Jamie Frederick, el coordinador de resposta de la Guàrdia Costanera dels Estats Units, que és al capdavant del comandament conjunt internacional que gestiona la missió. Frederick ha reconegut «amb franquesa» respecte als sorolls registrats: «No sabem què són». Ha confirmat, a més, que de moment les anàlisis dels sons «no són concloents». Però ha destacat una vegada i una altra que «el més important és que s’han desplaçat capacitats de recerca a la zona on van ser detectats».

Frederick no ha confirmat informacions que asseguren que aquests sons, «com de cops», eren periòdics, cada 30 minuts, una cosa que experts en immersions han volgut identificar com a possible senyal que els està fent algun dels ocupants del ‘Titan’ amb experiència en les profunditats. I per remarcar la seva cautela s’ha recolzat també, en la compareixença d’aquest dimecres davant la premsa, en l’experiència de Carl Harstfield, un expert de l’Institut d’Oceanografia Woods Hole que està assessorant la Marina en l’anàlisi dels sons, a la recerca de patrons.

«L’oceà és un lloc molt complex i de vegades és molt difícil discernir quina és la font dels sons, si és humana o de la natura», ha explicat Hartsfield, que ha afegit: «No es descarta res».

El focus en l’esperança

Malgrat que el marge de possible supervivència dins el ‘Titan’ s’estreny, Frederick ha rebutjat posar el focus en les hores que quedaven d’oxigen, assegurant que aquesta és només una de les dades que han de tenir en compte. «Quan estàs enmig d’un cas de recerca i rescat sempre tens esperança, per això fem el que fem», ha recordat als periodistes.

«Necessitem tenir esperança», ha reiterat en un altre moment, assegurant que l’operació continua sent «cent per cent» de recerca i rescat i negant-se a entrar en especulacions sobre el futur si acaba fracassant. «De vegades no trobem el que estem buscant i llavors has de considerar acuradament molts factors i et veus en posició d’haver de prendre una decisió dura», ha dit. «Encara no som aquí».

Operació global

L’operació, que a l’inici de la jornada ja havia cobert en la recerca una àrea d’uns 25.000 quilòmetres quadrats (similar a les províncies de Barcelona, Lleida i Tarragona juntes) continuava, de fet, creixent amb un imponent desplegament internacional, aeri, marítim i per terra.

A la presència a la zona del ‘Polar Prince’, el trencaglaç canadenc que va servir de vaixell nodrissa per portar el ‘Titan’ i el seu passatge fins a les aigües on és el ‘Titanic’, i el barco comercial ‘Deep Energy’, se n’afegeix quatre més de la Guàrdia Costanera Canadenca. Aquest dimecres arribava, entre d’altres, el ‘John Cabot’, un barco científic dotat amb un sonar profund avançat que permet llegir i crear imatges del terra de l’oceà. També hi són ja l’‘Ann Harvey’, una embarcació multitasca amb equipament de navegació i comunicació, el trencaglaç ‘Terry Fox’ i l’‘Atlantic Merlin’.

A la nit s’esperava l’arribada del vaixell francès ‘Atalante’, que trasllada el Víctor 6000, un robot submarí capaç d’arribar a les profunditats de gairebé 4.000 metres on hi ha les històriques restes. I l’operació també compta amb el suport d’uns altres dos barcos comercials i aviat amb el ‘Ship Glace Bay’, una embarcació que trasllada personal mèdic i té una cambra mòbil de descompressió.

Des de l’aire les operacions les fan dos avions C130 dels EUA i dos P8 i P3 canadencs.

Tots afrontaven el deteriorament de les condicions meteorològiques previst per aquest dimecres, quan l’arribada d’una tempesta amenaçava amb vents d’uns 40 quilòmetres per hora, onades d’uns 3 metres i una visibilitat novament reduïda.