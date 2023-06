Almenys 16 persones han resultat ferides, set d'elles crítiques, per una potent explosió de gas que ha sacsejat aquest dimecres el cinquè districte de París, prop del Panteó. Diversos edificis s'han incendiat i la façana d'un d'aquests s'ha ensorrat.

La Prefectura de Policia ha detallat que set dels ferits es troben en estat crític, mentre que els altres nou restants es troben en estat moderat, segons informa el diari gal 'Le Figaro'.

L'emergència ha portat a les autoritats, inclòs el ministre de l'Interior, Gérald Darmanin, a recomanar als ciutadans que evitin desplaçar-se a aquesta zona, on s'ha activat un ampli dispositiu d'efectius de seguretat i d'emergència.

L'Ajuntament de París ha activat una cèl·lula de crisi per a respondre a aquest succés, tot i que per ara no han trascendit més detalls.