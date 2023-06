Un sistema secret de la Marina dels Estats Units que té desplegats sensors subaquàtics per buscar submarins enemics a l’Atlàntic i el Pacífic va detectar un so anòmal «consistent en una implosió o una explosió» diumenge, poc després que el ‘Titan’ perdés la comunicació amb el ‘Polar Prince’, el vaixell des del qual el submergible d’OceanGate va iniciar aquell dia amb els seus cinc ocupants la seva immersió cap a les restes del ‘Titanic’.

La Marina va començar a buscar el Titan tan aviat com el submergible va perdre aquesta comunicació, segons ha explicat una font militar a ‘The Wall Street Journal’, que ha donat l’exclusiva. A través d’una anàlisi de dades acústiques va detectar l’anomalia.

Una altra font ha explicat al rotatiu que el ‘Titan’ va perdre el contacte amb l’exterior quan havia descendit uns 2.700 metres en el seu camí fins a les restes de l’antic vaixell que, des de la tragèdia una nit d’abril de 1912, jeuen a 3.800 metres de profunditat al llit de l’Atlàntic Nord. La implosió aparentment es va produir «poc després».

Triangular la zona

La informació dels sensors del sistema secret es va combinar amb les dades obtingudes a través dels avions de vigilància P8 de la Marina i les boies de sonars que s’havien desplegat per triangular la localització aproximada del ‘Titan’, segons ha explicat una altra font a ‘The New York Times’.

Després, i tot i que la informació «no era definitiva», es va compartir amb el contraalmirall John Mauger, el membre de la Guàrdia Costanera que ha estat al capdavant de l’operació de resposta a la desaparició del ‘Titan’, «per ajudar amb la missió de recerca i rescat».

«Seguir la missió»

Atès que no hi havia altres proves concloents, visuals o d’un altre tipus, que confirmessin la catàstrofe, els comandaments militars van decidir «seguir la missió com una de recerca i rescat i fer tots els esforços per salvar les vides a bord», segons el comunicat que ha facilitat un militar al ‘Journal’, que a petició de la Marina no ha fet públic el nom del sistema secret de detecció de submarins per qüestions de seguretat nacional.

En aquesta operació de cinc dies buscant el submergible i els seus cinc ocupants hi han participat forces dels EUA i el Canadà, però també actius i personal de França i el Regne Unit, així com experts de la societat civil.

Investigació

La Marina normalment no comparteix públicament informació com la vinculada a aquest cas fins que la recerca de supervivents ha acabat, segons ha explicat un dels seus comandaments a ‘The Washington Post’. I es considera com «un dels punts de dades» que es combinen per prendre decisions.

Ara s’espera que la Marina porti a terme una investigació per intentar determinar amb certesa que el so detectat pel seu sistema va provenir del ‘Titan’, però no és clar quina entitat del govern dirigirà aquesta investigació ni quan podrà completar-se.