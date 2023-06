Continuen transcendint històries humanes sobre el ‘Titan’, el submergible amb cinc ocupants que va implosionar diumenge a les aigües de l’oceà Atlàntic mentre descendia cap a les restes del ‘Titanic’. Primer es va saber que la dona del pilot del submarí és la rebesneta d’un matrimoni que va morir en el naufragi del transatlàntic. Després es va fer viral l’enigmàtic missatge d’uns dels tripulants i ara s’ha difós que la víctima mortal més jove de la tragèdia, Suleman Dawood, va mostrar les seves pors i reticències hores abans de l’inici de la fatal expedició a l’oceà profund.

El jove de 19 anys va viatjar en el submergible d’OceanGate junt amb el seu pare, l’empresari pakistanès Shahzada Dawood, de 48 anys, i actual vicepresident del conglomerat Engro. El motiu no era insubstancial, la missió coincidia amb el Dia del Pare al país islàmic, el dissabte 18 de juny, i el multimilionari va insistir a celebrar-lo junts.

No obstant, l’estudiant universitari estava «terroritzat» pel viatge al ‘Titan’ i només es va unir a la tripulació per complaure el seu pare, ha explicat la seva tia, Azmeh Dawood, a la cadena NBC. El seu nebot «no estava gaire disposat ni preparat per fer-ho», ha precisat la dona, que alhora ha detallat que l’empresari estava «molt entusiasmat».

Respecte a la tragèdia, esdevinguda per una «catastròfica implosió» que el director de ‘Titanic’, James Camaron, creu que es podia haver evitat, la familiar també ha revelat els seus sentiments. «Sento incredulitat. És una situació irreal», ha lamentat. «Sento que m’han atrapat en una pel·lícula realment dolenta, amb un compte regressiu en el qual no saps fins a què estàs comptant», ha detallat sobre les 96 hores d’oxigen de què disposava l’habitacle.

«Pèrdua inimaginable»

Azmeh Dawood és –com ho era Shahzada Dawood– descendent d’una de les dinasties corporatives més prominents del Pakistan. L’imperi empresarial del mateix nom de la família, Dawood Hercules Corp., té inversions en el sector agrícola i sanitari, així com en altres indústries.

Els pares d’Azmeh i Shahzada han demanat a la societat que «mantingui les oracions a les ànimes dels difunts i a la nostra família». En el mateix comunicat, han agraït els equips de recerca els seus «esforços incansables». «L’immens amor i suport que rebem continua ajudant-nos a suportar aquesta pèrdua inimaginable», han expressat Hussain i Kulsum Dawood.