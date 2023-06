El cònsol general d'Ucraïna a Barcelona, Vorobyov Artem, diu que la rebel·lió del grup Wagner és una "senyal clara" que no hi ha unitat a Rússia i creu que "el món ho ha d'aprofitar". Artem ha fet aquestes declaracions durant una visita a la base militar de Sant Climent Sescebes (Alt Empordà) aquest dilluns, acompanyat del delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, on s'ha mostrat convençut que la quarantena de soldats ucraïnesos que s'hi estan formant ajudaran a "salvar vides" amb un mòdul de "lideratge" a primera línia de front. Els integrants de l'exèrcit s'hi estarà entrenant durant sis setmanes i és un dels 350 que s'estan formant arreu d'Espanya en el marc del pla espanyol i de l'OTAN.

A tot Espanya, ja s'han format uns 1.500 soldats i a la base de Sant Climent, amb aquests, n'hi hauran passat uns 150. És un dels països de la Unió Europea que participen a la iniciativa per ajudar l'exèrcit ucraïnès en la invasió russa. En aquests moments, hi ha una desena de punts arreu de la geografia espanyola –comandats des de Toledo- on s'estan fent entrenaments de diferents tipus.

El de la base de Sant Climent Sescebes formarà suboficials que aprendran a guiar equips de 5 o 6 persones a primera línia de front. "Han d'aprendre a guiar els seus equips i motivar-los", ha explicat el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto.

Durant sis setmanes –ja en porten dues a la base- se'ls entrenarà en aquest sentit i després tornaran a primera línia de foc. "No són unes pràctiques i després se'n van a casa a veure la televisió, se'n tornen a jugar-se la vida i, per tant, són molt exigents amb ells mateixos", ha dit Prieto.

En aquest sentit, ha recordat que la majoria dels soldat que hi ha a la base de Sant Climent abans de l'esclat de la guerra eren civils i que tenien professions com dentista, lampista o fuster. La majoria, ha afegit, han patit ferides durant els combats però estan desitjant tornar al front per lluitar pel seu país.

El cònsol d'Ucraïna, per la seva banda, ha agraït la implicació d'Espanya en aquests entrenaments i s'ha mostrat convençut que ajudaran a "salvar vides". També ha destacat el valor dels soldats ucraïnesos: "Acaben les classes i volen més perquè saben que només tenen sis setmanes".

"Que aquest malson acabi aviat"

Sobre la rebel·lió del grup Wagner, Prieto s'ha limitat a dir que espera que "aquest malson acabi aviat" i Artem, en canvi, ha anat més enllà i ha afirmat que és una mostra de la falta "d'unitat" al país. "Hi ha disputes dins dels partits del poder i no hi ha unitat ni conformitat i el món s'ha d'aprofitar d'això", ha afegit.