Una badada que gairebé li costa 200.000 dòlars (més de 183.000 euros). Yandiel Cruz-Chávez, de 33 anys, un veí resident al comtat de Kent, a l’estat de Michigan, va portar prop d’una setmana una butlleta guanyadora de la Fantasy 5, una loteria estatal que se celebra diàriament i en què cada jugada costa un dòlar, sense ser conscient que havia guanyat aquesta quantitat de diners.

Segons explica Yadiel va oblidar «que la tenia a la cartera fins a una setmana després del sorteig». Quan ho va descobrir i li va donar per revisar la combinació guanyadora, es va adonar que havia guanyat el premi més gran: «em va envair l’emoció i vaig trucar a tothom de la meva família per explicar-los les bones notícies». Cruz ha afirmat que els diners li serviran per completar algunes millores a la llar, a més de guardar la resta per als seus estalvis

«Aquest premi va arribar en el moment perfecte i és una gran benedicció per a mi i la meva família», ha explicat Yandiel, que només es va acabar de creure que era l’afortunat amb els 200.000 dòlars després de la seva visita a la seu de la Loteria estatal per reclamar l’import econòmic.