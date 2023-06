El secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg, ha assegurat que la rebel·lió del grup Wagner mostra el "gran error estratègic" del president rus, Vladímir Putin, en la invasió d'Ucraïna. Després dels esdeveniments del cap de setmana, Stoltenberg ha subratllat que ara "és encara més important continuar donant suport a Ucraïna" per fer que el país recuperi terreny en la contraofensiva. En una roda de premsa amb el president de Lituània, Gitanas Nauseda, el secretari general de l'aliança ha remarcat que cal mantenir el suport militar a Kíiv perquè "com més territori puguin recuperar els ucraïnesos més forta serà la posició que tinguin en la taula de negociació per assolir una pau justa i duradora".

"També estem seguint de prop la situació a Bielorússia. Condemnem l'anunci de Rússia de desplegar allà armes nuclears. És imprudent i irresponsable", ha indicat, tot subratllant que l'aliança no té "signes" que Rússia s'estigui preparant per utilitzar armes nuclears. Ara bé, ha insistit que l'OTAN "vigila" la situació.