El president bielorús, Alexander Lukashenko, ha confirmat que el cap del Grup Wagner, l'oligarca rus Yevgeni Prigozhin, ja és a Bielorússia, en virtut de l'acord assolit amb Rússia per solucionar el motí armat llançat durant el cap de setmana i que va implicar posar en qüestió fins i tot l'autoritat del mandatari de Rússia, Vladimir Putin.

Lukashenko, que va exercir de mediador, ha defensat aquest dimarts durant un acte públic que Prigozhin ha rebut "garanties de seguretat", hores després que les autoritats de Rússia anunciessin l'arxiu de totes les causes penals obertes contra el Grup Wagner, informa l'agència de notícies oficial BelTA.

El president bielorús havia reconegut prèviament que va donar ordre al seu Exèrcit d'estar llest per al combat davant la possible escalada d'unes tensions que afectaven al seu estret aliat. Així mateix, va advertir del potencial benefici per a Occident d'aquest tipus de crisi i del risc d'una crisi al país veí: "Si Rússia col·lapsa, tots morirem".