Un nou cas d'abús policial ha commocionat (i encès) la societat francesa. L'adolescent Nahel M., de 17 anys, va morir dimarts al matí després de rebre un tret a boca de canó dins d'un vehicle durant un control policial a Nanterre, població situada al nord-oest de la regió de París. Representa l'enèsim cas a França d'un ciutadà que perd la vida per no acatar una ordre de les forces de seguretat. La facilitat per prémer el gallet d'aquestes ha generat una indignació creixent a la societat francesa, sobretot entre els habitants de les banlieues (barris populars). La còlera pel brutal homicidi de Nahel ha desembocat en una nit de disturbis a Nanterre i altres localitats de la perifèria parisenca.

L'espurna que ha desencadenat tota aquesta onada d'indignació han estat les impactants imatges que mostren un policia disparant contra el jova Nahel des de la finestra oberta del cotxe d'aquest. Es veuen dos agents inclinats sobre un Mercedes AMG groc. Quan el vehicle avança uns quants centímetres, disparen a boca de canó al conductor, que va morir menys d'una hora després a causa d'una ferida de bala a prop del cor. En aquest enregistrament, amb un telèfon mòbil, també es pot sentir com l'agent amenaça el jove conductor abans de disparar-lo: «T'emportaràs una bala al cap». I l'altre li diu: «Dispara-li».

El vídeo no només va circular ahir mateix molt ràpid per les xarxes socials, sinó que també va contradir la versió donada per les forces de seguretat. Els agents van assegurar que el tiroteig es va deure a que el conductor va intentar atropellar-los. Però això no es correspon amb la realitat de les imatges, en les quals es veuen els agents a la part lateral del vehicle i que el cotxe no representa cap amenaça per a ells. «Per aquesta raó, preparem també una denúncia per falsificació de document públic», ha assegurat l'advocat de la família de la víctima, Yassine Bouzrou –un prestigiós lletrat especialitzat en casos de violències policials–, que també ha denunciat els policies per «homicidi voluntari» i «complicitat en homicidi voluntari».

Més de 40 cotxes incendiats

La fiscalia de Nanterre ha obert una investigació per «homicidi voluntari» contra l'agent que va matar l'adolescent i una altra per «desobediència a l'autoritat i intent d'homicidi» contra la víctima. El policia responsable dels fets es troba actualment detingut. Al vehicle de Nahel, hi havia dos passatgers més: un d'ells va quedar en llibertat després de ser interrogat i l'altre va escapar i es troba actualment en parador desconegut.

«Espero que el condemnin i li retirin la placa de policia. És el mínim que poden fer», assegura Safir, de 29 anys, un empresari del sector de la neteja de vehicles mentre pren un cafè a la barra d'un bar a Nanterre. «És horrible el que ha passat. El van matar només perquè va tenir por d'anar a la presó i va intentar escapar-se», afegeix aquest veí del barri del Vieux-Pont, on vivia Nahel juntament amb la seva mare. «Fa 30 anys, el meu pare no hauria pogut patir una situació com aquesta. Si hagués comès un delicte d'aquest tipus, la policia hauria apuntat la seva matrícula i després l'hauria arrestat. Però no li haurien disparat!», afirma aquest francès d'origen magribí.

Els habitants de Nanterre s'han aixecat aquest dimecres amb la ressaca d'un dimarts marcat per sentiments contradictoris: la commoció per la mort de l'adolescent i el temor pels disturbis durant la tarda i la nit. Barricades en flames, més de 40 cotxes cremats, incendis en edificis, zones d'obres i a prop de les vies del tren de voltants... Les forces de seguretat han informat de 31 detinguts després dels nombrosos incidents que s'han produït a Nanterre, així com en altres ciutats de la regió parisenca, com Asnières, Colombes, Clicy-sous-Bois i a Mantes-la-Jolie. A més, 24 agents han resultat ferits de caràcter lleu, segons ha indicat el Ministeri de l'Interior.

«Temo que els joves cometin un error i aquests incidents durin tota la setmana», reconeix Safir. «No pararan. Els veïns estan molt emprenyats», afegeix l’Amine, 32 anys, un altre veí d'aquest barri «normalment molt tranquil» i on no resulten habituals els incidents d'aquest tipus. Sota un sol estiuenc esplèndid, una calma tensa –i hostilitat contra els periodistes, alguns dels quals van difondre fake news sobre la víctima– impera al districte residencial del Vieux-Pont, on els blocs de pisos s'alternen amb cases unifamiliars amb jardí i que està situat a la frontera entre Nanterre i Rueil-Malmaison, una de les localitats més riques de França.

«Res no justifica la mort d'un jove»

«Era un bon noi, encara era un nen. Era molt conegut al barri i sempre estava fent broma», afirmen, asseguts a sobre de les seves motos, dos joves del barri que com el Nahel treballen com a repartidors de menjar. De moment, es desconeixen els motius del control policial i les circumstàncies que van portar l'adolescent a conduir de forma il·legal, ja que era menor d’edat i no disposava de carnet de conduir. La víctima no tenia antecedents penals. El seu caseller judicial era buit, segons han recordat els seus advocats.

«Res no justifica la mort d'un jove», ha reaccionat el president francès, Emmanuel Macron, que ha qualificat l’homicidi d'«inexplicable i inexcusable». «La pena de mort ja no existeix a França. Cap policia no té dret a matar excepte en una situació de legítima defensa», ha criticat l’insubmís Jean-Luc Mélenchon, una de les principals figures de la gauche, que ha demanat una «refundació sencera» d'un cos policial en què han penetrat amb força les idees xenòfobes de la ultradreta. Fins al punt que el 74% d'aquests funcionaris asseguraven el 2021 simpatitzar amb el Reagrupament Nacional de Marine Le Pen, segons un sondeig de l’institut Cevipof.

El cas del Nahel no només ha estat condemnat per bona part de la classe política, sinó també per figures de la cultura i l'esport. «Em fa patir aquesta França. Es tracta d'una situació inacceptable», ha afirmat Kylian Mbappé, l’estrella del PSG. «Com si aquest nou abús policial no fos suficient, les cadenes d’informació (...) es dediquen a criminalitzar la víctima», ha criticat el defensa del Barça, Jules Koundé, conegut pel seu compromís antiracista.

Cada vegada genera més malestar al país veí el nombre creixent de ciutadans abatuts per la policia pel simple fet de desobeir (o fer-ho presumptament) una ordre de la policia. Fins a 13 persones van morir l'any passat per aquesta raó. Una tendència que, segons els experts, es veu afavorida per una reforma legal del 2017 –just després de l'onada d'atemptats gihadistes– amb què van augmentar les situacions en què els agents poden disparar. I això va afavorir el recurs actual al gallet fàcil. Almenys així ho reflecteixen les dades: fins a 26 persones van morir en mans de la policia francesa en els últims cinc anys després d'intentar escapar amb el seu vehicle, mentre que entre el 2002 i el 2017 n'hi va haver 17 d'abatuts en situacions d'aquest estil.