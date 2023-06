La Guàrdia Costanera dels Estats Units ha informat dimecres que ha trobat possibles «restes humanes» entre la runa del submergible Titan, que va implosionar el 18 de juny quan descendia cap a les restes del Titanic, amb cinc ocupants a bord, i que ja ha estat recuperada.

Imatges captades per la radiotelevisió pública canadenca CBC mostren les grues de l’Horizon Arctic descarregant a primera hora de dimecres grans peces del Titan al port de Saint John de Terranova. L’Horizon Arctic, operat per la companyia canadenca a què també pertany el Polar Prince, l’embarcació d’abastament del Titan, va recuperar les restes del fons de l’Atlàntic amb el vehicle operat de forma remotaOdysseus.

Entre les imatges publicades per CBC es pot observar intacta la proa del submergible, una peça semiesfèrica grisa amb un petit ull de bou per on els ocupants de l’embarcació podien veure l’exterior. L’ull de bou sembla haver perdut la peça de material transparent que el cobria.

The Canadian ship Horizon Arctic has delivered the first debris from the imploded submersible Titan recovered with the help of a deep-sea remotely operated vehicle. https://t.co/wUWBZ4qW5c — CBC News (@CBCNews) 28 de junio de 2023

Una altra peça del Titan descarregada per l’Horizon Arctic és una àrea de grans dimensions del que sembla ser la maquinària situada a la part posterior del vehicle. El Titan estava fabricat amb titani i fibra de carboni.

Possibles restes humanes

Les restes van ser trobades entre la runa del submergible i seran analitzades per «professionals mèdics» als EUA, segons ha informat la Guàrdia Costanera del país en un comunicat.

Els EUA van obrir diumenge passat una investigació d’alt nivell, coneguda com una Junta Marina d’Investigació (MBI, en anglès), per indagar en l’accident del submergible. En el comunicat, el cap de la MBI, el capità Jason Neubauer, va assenyalar que l’evidència recuperada donarà informació «crítica» als investigadors de «diverses jurisdiccions» que indaguen sobre la causa d’aquesta tragèdia, però va acotar que la tasca no ha acabat.

«Encara queda una quantitat substancial de feina per fer per comprendre els factors que van causar la pèrdua catastròfica del Titan i ajudar a garantir que una tragèdia similar no es torni a produir», va dir Neubar en el comunicat.

Aquesta troballa s’ha produït el mateix dia en què ha arribat al Canadà una altra part de les restes del submergible Titan, recuperades per la companyia canadenca a la qual també pertany el Polar Prince, la nau d’abastament del Titan.

Amb aquestes restes, les autoritats canadenques també estan avançant investigacions per determinar les causes de l’accident del submergible.

El Polar Prince va ser l’encarregat de remolcar el submergible Titan el dia 16 amb els seus cinc ocupants des del port de Saint John’s de Terranova fins al punt de l’Atlàntic on es va submergir, a uns 600 quilòmetres al sud-est, on hi ha les restes del Titanic.

Segons les autoritats nord-americanes, el Polar Prince va perdre el contacte amb el Titan el diumenge 18 de juny, 105 minuts després d’iniciar la seva immersió cap al Titanic.

L’accident del Titan va causar la mort dels cinc ocupants: el milionari empresari pakistanès Shahzada Dawood i el seu fill Suleman, estudiant de 19 anys, l’explorador britànic Hamish Harding, l’explorador francès Paul-Henry Nargeolet i el conseller delegat de la firma OceanGate, Stockton Rush.