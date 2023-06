El president de Rússia, Vladímir Putin, ha dibuixat una estranya caricatura d’una cara somrient amb grans orelles en la seva primera aparició pública després de la rebel·lió del grup Wagner.

No falta qui sospita que es tracta d’un autoretrat, tot i que la creació també guarda semblança amb Bob Esponja o FidoDido, el personatge de la gasosa 7-Up.

El mandatari rus ha participat en el fòrum plenari de l’Agència per a Iniciatives Estratègiques (ASI), ‘Idees fortes per a un nou temps’, però també ha vist alguns dels dispositius tecnològics que hi havia a la zona.

Dejan a Putin probar una pantalla digital y pasa esto: pic.twitter.com/fFVEV3uQC7 — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) 29 de junio de 2023

En un moment donat i quan les càmeres el gravaven, una persona li ha donat un llapis digital, convidant-lo a posar alguna cosa en una pantalla on apareixien la paraula ‘matemàtiques’ i una gràfica.

Després de la proposta, Putin, lluny de negar-s’hi, ha acceptat encantat el llapis. Però no és clar si la idea que tenia al seu cap l’ha aconseguit plasmar al buit on ha acabat dibuixant.

El president de Rússia ha dibuixat primer dues línies amb corbes similars i que ha acabat unint amb dues línies rectes, formant una espècie de quadrat. Quan ningú sabia el que estava recreant, no ha dubtat a fer dos cercles.

En aquell moment ja s’ha pogut entreveure, tot i que no de manera gaire eficaç, que es tractava d’una cara. Una cosa que ha acabat completant davant els aplaudiments de les persones que l’acompanyaven.