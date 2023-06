El president dels Estats Units, Joe Biden, ha sorprès tota l’audiència d’un programa de la cadena televisiva MSNBC quan mentre l’entrevista que li feien seguia en viu i la presentadora l’acomiadava, aquest es va aixecar sense més ni més de la seva cadira, va donar les gràcies a la conductora, li va donar la mà i va caminar darrere d’ella buscant la sortida. Les imatges ja s’han viralitzat.

El fet va resultar com a mínim curiós, perquè l’habitual és que els convidats esperin el tall per anar-se’n o a alguna indicació per marxar del set. No obstant, el mandatari nord-americà va marxar, mentre la comunicadora continuava parlant davant les càmeres mantenint el tipus.

🆘🇺🇸👤 Biden se levanta y se retira repentinamente durante una entrevista en vivo con la cadena izquierdista MSNBC. pic.twitter.com/I9lO1t5TmS — Tribuna Digital7 (@TribunaLibreES) 29 de junio de 2023

Es desconeixen les raons per les quals Biden va decidir abandonar el set d’aquesta manera repentina. A les xarxes socials hi ha, òbviament, especulacions de tot tipus.

Biden rares vegades atorga entrevistes a les cadenes de televisió, i la seva presència a l’estudi de MSNBC es va donar en un moment particularment complex, poc després que el Tribunal Suprem revertís l’ús de l’acció afirmativa en les admissions universitàries i després d’una revolta a Rússia. L’entrevista, d’uns 20 minuts, va tractar sobre aquests temes, i també va abordar crítiques als mitjans de comunicació i va incloure una desenfadada discussió sobre el difunt senador republicà John McCain, que era amic de Biden.