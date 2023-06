Petits grups dispersos jugaven dijous al gat i la rata davant un important contingent policial a Lilla, al nord de França, on tres nits de violència han deixat ajuntaments municipals cremats o apedregats, saquejos i desperfectes.

Com altres ciutats franceses, aquesta urbs de milió i mig d’habitants a prop de la frontera amb Bèlgica és escenari de disturbis des de dimarts, quan un noi va morir per un tret d’un agent de policia a Nanterre, a prop de París.

Al barri popular de Wazemmes, els bombers acaben d’extingir de matinada l’incendi que va malmetre la planta baixa de l’ajuntament del districte, ara amb la façana ennegrida.

«Cremar un ajuntament és inútil», considera davant l’edifici Sofiane, un conductor d’autobús de 22 anys, mentre a la llunyania se senten els trets de focs artificials.

«El policia que va fer això no tenia per què fer-ho», diu sobre l’agent que va disparar contra el jove adolescent Nahel. «Però atacar llocs públics, és igual, no hi té res a veure».

«És inadmissible», això «afecta la població», s’indigna Brice Lauret, regidor del barri que va acudir al lloc dels fets. «Puc entendre la còlera, però no la violència», afegeix.

En un altre barri humil, a Fives, l’ajuntament de districte va ser apedregat i les seves finestres van quedar trencades, va dir l’alcaldia de Lilla.

I hi ha «molts saquejos» de botigues i supermercats, va afegir. Els responsables són «petits grups molt mòbils, formats de gent molt jove», que colpegen «per tots arreu».

Fort desplegament policial

La ciutat està plena de forces policials, entre les quals unitats d’elit, i sobrevolada per un helicòpter i drons de vigilància després de la violència de la nit anterior.

Després de mitjanit, la tensió augmentava a Roubaix, un dels municipis més pobres de França. La policia bloquejava l’accés a un teatre amb nombrosos vidres trencats.

Al costat, les restes d’una barricada en flames s’acabaven de consumir i al cel volaven focs d’artifici.

Els primers incidents van començar pels volts de les 21 h a la zona de la comissaria central de Lilla, on la prefectura havia prohibit tota congregació.

Mòbils i dispersats, petits grups de joves van calar foc a contenidors i vehicles i van destrossar aparadors d’un carrer comercial. Alguns van trencar la vidriera d’un supermercat per aconseguir alguns refrescos.

Els agents, a bord d’un vehicle blindat, van intervenir diverses vegades per intentar dispersar-los.

La prefectura, que havia prohibit qualsevol congregació en aquesta zona, va anunciar la detenció de sis persones en aquest sector i d’un total de 24 a la ciutat al començament de la nit.

«La policia pensa que tot està permès. Han matat un jove innocent, haurien de parar», va dir un transeünt de 16 anys.

«La mort del Nahel és massa greu, és injustificada», considera a prop d’aquest lloc un noi d’uns vint anys.

«Però la reacció és equivocada. Degradar els serveis públics no serveix de res» perquè «són els nostres diners els que serviran per reparar tot això», afegeix.