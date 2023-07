Almenys una persona ha mort i vuit més, entre elles un bomber, han resultat ferides en un tiroteig produït a la ciutat croata de Sisak, al centre de Croàcia, ha informat el portal local Index.

La persona que ha perdut la vida és una dona de 45 anys. Respecte als ferits, es coneix que un bomber ha patit ferides lleus , igual que dos adults i un menor, que van resultar ferits mentre fugien, explica el mateix portal.

Fonts policials consultades per Index han relatat que un home va obrir foc al mig del carrer "per causes que encara es desconeixen" i després va fugir del lloc dels fets.

L'home a què s'atribueix l'autoria del tiroteig ha estat detingut hores més tard i traslladat a dependències policials, ha explicat el lloc web croat, que també assegura que la policia ha iniciat una investigació.

D'altra banda, també s'ha requerit la intervenció dels Bombers per sufocar incendis ocasionats en tres recintes diferents relacionats amb el succés, que ha passat amb una refineria, segons ha apuntat Index.