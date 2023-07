El cap del Grup Wagner, Ievgueni Prigojin, ha demanat aquest dilluns suport des de Bielorússia, on es troba des que va sortir de Rússia després de l’aixecament protagonitzat pel grup de mercenaris que encapçala, i ha assegurat que «hi haurà noves victòries al front».

En el que suposa el seu primer missatge d’àudio des que va abandonar el territori rus després d’arribr a un acord amb el president, Vladímir Putin, en ple augment de la tensió, ha manifestat que «avui més que mai és necessari el vostre suport».

«Gràcies per això. Vull que entengueu que la nostra marxa per la justícia buscava acabar amb els traïdors i mobilitzar la societat, i crec que ho hem aconseguit en gran manera», ha dit, segons un missatge difós per un canal de Telegram afí al Grup Wagner i recollit pel portal de notícies Meduza.

En aquest sentit, ha expressat la seva «confiança que tothom pugui veure en un futur pròximles noves victòries del grup al front», si bé no ha donat detalls dels seus plans o la seva ubicació exacta.

Webs bloquejades

Aquest mateix dilluns diverses webs russes amb publicitat del líder de Wagner han sigut bloquejades. En aquestes es presentava Prigojin com a «protector de Rússia» amb vista a una possible candidatura a les eleccions presidencials del 2024, segons ha denunciat l’organització independent d’investigació sobre Internet Roskomsvoboda.

»¡Estigueu preparats per recolzar Prigojin per salvar Rússia!», proclamava un dels lemes d’aquestes pàgines, ja inaccessibles, en què es presentava Prigojin com «el nou líder de la nova Rússia». També incloïen retòrica ultranacionalista i proclames com «dispara sense errar, treballa amb honestedat» en la lluita contra el «vell sistema».

Podria tractar-se de pàgines web llançades pels mateixos mercenaris de Wagner per glorificar el seu líder, ja que ell mateix ha expressat tenir ambicions polítiques.

Exili a Bielorússia

Després de la revolta dels membres del Grup Wagner, Prigojin va fer una sola declaració en la qual va donar la seva versió de l’esdevingut i va garantir que la seva intenció no era la de «fer caure el règim». No obstant, els seus comentaris han desencadenat la polèmica en diverses ocasions, especialment quan va acusar l’oligarquia russa i la cúpula militar d’«enganyar» Putin per envair Ucraïna.

El mateix Kremlin va admetre que, com a part d’un acord per posar fi a la rebel·lió, Prigojin podria traslladar-se a Bielorússia, una cosa que va ser confirmada pel mateix president bielorús, Aleksandr Lukaixenko.