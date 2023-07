Els eurodiputats de Junts, Carles Puigdemont i Toni Comín, no assistiran al ple del Parlament Europeu d'Estrasburg, que se celebrarà entre els dies 10 i 14 de juliol. Després d'afirmar la setmana passada que aniria al ple de l'Eurocambra, l'expresident de la Generalitat ha apuntat a través de les xarxes que finalment no hi viatjarà per la resposta "ambigua" que els ha fet arribar la presidenta de la cambra, Roberta Metsola, en relació amb la seva immunitat. "Esperàvem una resposta assertiva sobre la nostra immunitat de desplaçament [...], però el Parlament no garanteix que s'utilitzi aquesta ambigüitat per practicar una detenció com la de l'Alguer i que podria significar el trasllat del procés d'extradició a França", ha assenyalat.

La decisió de Puigdemont i Comín arriba després que els eurodiputats traslladessin una petició a Metsola per tenir la certesa de si es podrien desplaçar per exercir les seves funcions d'eurodiputat. Malgrat que la sentència de la setmana passada del Tribunal General de la Unió Europea (TGUE) va rebutjar el recurs dels eurodiputats contra l'aixecament de la seva immunitat, el Parlament Europeu estava estudiant la situació, ja que la sentència del TGUE no havia abordat la qüestió del desplaçament.

En la piulada que ha fet Puigdemont, el dirigent de Junts ha detallat que el missatge que li ha fet arribar Metsola en relació amb aquesta qüestió. "L'Eurocambra prendrà totes les mesures disponibles per defensar qualsevol de les immunitats a què puguin tenir dret en aquell moment", ha escrit. Per Puigdemont, aquesta resposta genera "més ambigüitat" perquè "de la sentència se'n fa difícil extreure'n una decisió clara".

A aquestes hores, ja hauria d’estar viatjant cap a Estrasburg per assistir al ple del @Europarl_CAT. Esperàvem una resposta assertiva del Parlament sobre la nostra immunitat de deslpaçament, ambigüament qüestionada a la sentència del TGUE, però tot el que hem rebut és que arribat… — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) 10 de julio de 2023

En aquest sentit, creu que el Parlament "no garanteix que, arribat el cas, s'utilitzi aquesta ambigüitat per practicar una detenció com la de l'Alguer que, a diferència d'aleshores, podria significar el trasllat del procés d'extradició a França". "Excepte que el Parlament ens comuniqui de manera clara que la immunitat de desplaçament -que mai no ens havia estat llevada- queda garantida, el conseller Toni Comín i jo no viatjarem a Estrasburg, contràriament al que era la nostra intenció i el nostre deure", ha afegit.

No obstant això, Puigdemont ha indicat que continuarà demanant "una resposta clara a aquesta qüestió, no pas per l'afectació personal que pugui tenir, sinó perquè afecta un dret fonamental que cap Parlament del món democràtic no hauria de discutir".

La resposta del Parlament

Fonts parlamentàries consultades per l'ACN defensen la resposta de Metsola i apunten que la cambra defensarà les immunitats a les quals tenen drets els eurodiputats, tal com ha apuntat Puigdemont a les xarxes. Les mateixes fonts afegeixen que no es pot preveure com actuaran les autoritats de cada país i recorden que, per ara, tampoc hi ha cap ordre de detenció activa per als eurodiputats de Junts.

Ponsatí assistirà al pla

A diferència de Puigdemont i Comín, l'eurodiputada de Junts, Clara Ponsatí, sí que assistirà al ple d'Estrasburg. En el seu cas no es contempla la possibilitat d'una ordre europea de detenció, ja que només està acusada d'un delicte de desobediència i no s'exposa a penes de presó.