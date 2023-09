Sense gaires avenços per terra, arriben notícies des del mar. La intel·ligència militar d'Ucraïna assegura haver recuperat quatre plataformes flotants de gas i petroli al mar Negre, totes situades entre la península ocupada de Crimea i la desembocadura del Danubi, al sud-oest d'Odessa. Les plataformes estaven sota control rus des del 2015 i darrerament havien estat reconvertides en instal·lacions militars utilitzades pel Kremlin per exercir el seu control sobre el mar Negre, segons va explicar la intel·ligència britànica fa unes setmanes. Les autoritats ucraïneses han subratllat la importància estratègica d'aquestes infraestructures, les anomenades Torres Boyko, tant per defensar Odessa com per intentar llançar eventualment un assalt contra la Crimea annexionada il·legalment per Rússia el 2014.

La intel·ligència militar ha acompanyat l'anunci amb un vídeo de 13 minuts amb imatges de l'operació militar, en què les seves forces especials en llanxes ràpides s'haurien enfrontat contra un caça Su-30. Gairebé alhora, ha filtrat als mitjans locals unes converses suposadament interceptades a soldats russos que expressen les seves pors sobre una possible ofensiva ucraïnesa sobre Crimea. Els soldats sostenen a la conversa que una força "massiva" de tancs i 150.000 militars ucraïnesos s'estaria preparant per assaltar la península. "Estan preparant tres divisions, dues d'elles ofensives i una per a la rereguarda", diu un dels militars russos, segons 'The Kyiv Post'. No és clar si la filtració de Kíev és part de la seva guerra psicològica o un senyal fefaent que quelcom s'està cuinant a la capital ucraïnesa per intentar recuperar la península.

"S'ha privat Rússia de la seva capacitat per controlar plenament les aigües del mar Negre i, alhora, posa Ucraïna molt més a prop de poder recuperar Crimea", ha afirmat la intel·ligència militar en un comunicat. Abans que Moscou ocupés la península, Kíev extreia una part substancial dels seus hidrocarburs dels jaciments off-shore del mar Negre. Segons algunes estimacions, només la zona econòmica exclusiva d'Ucraïna podria contenir dos trilions de metres cúbics en reserves de gas. Gairebé totes estan per desenvolupar, un projecte que havia començat a agafar vol quan Rússia es va annexionar Crimea, privant el veí del "80% dels seus dipòsits de gas i petroli al mar Negre", segons el ministeri d'Energia ucraïnès.

Bases militars flotants

Inicialment Rússia va explotar algunes de les plataformes conquerides per les seves tropes, però des del juny del 2022, quan Ucraïna les va atacar per primera vegada durant la seva campanya per recuperar l'illa de les Serps, haurien deixat de bombar hidrocarburs, segons li va dir a 'The New York Times' Andriy Klymenko, director de la revista Black Sea News. Des de llavors el Kremlin les ha utilitzat com a bases militars flotants, tant per al desplegament de míssils de llarg abast com per a la recol·lecció electrònica d'intel·ligència o pista d'aterratge per als helicòpters, segons la intel·ligència britànica.

L'operació arriba dos mesos després que Rússia es retirés de l'acord del mar Negre que durant mesos va servir perquè Ucraïna pogués exportar els cereals a la resta del món. L'Armada russa ha intentat des de llavors bloquejar els ports ucraïnesos, una estratègia acompanyada amb creixents atacs sobre les seves infraestructures portuàries, per la qual cosa la reconquesta de les quatre plataformes –Petro Godovanets, Ucraïna, Tavrida i Syvash– podria servir Kíev per recuperar part del control de les rutes marítimes i prendre posicions a l'oest de Crimea.

D'acord amb un portaveu de l'Armada ucraïnesa, Rússia estava fent servir les plataformes per supervisar els moviments al mar Negre amb equips de vigilància electrònica. "Això ens permet privar-los d'informació pertinent que farà que siguin incapaços de reaccionar amb rapidesa o planejar qualsevol cosa a les nostres aigües territorials", ha dit Dymitro Pletenchuk. La principal beneficiada, va afegir, serà la seguretat de la ciutat portuària d'Odessa.