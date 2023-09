L'ufòleg i comunicador mexicà Jaime Maussan ha expossat a la cambra de Diputats de Mèxic "dos cossos d'éssers no humans", segons assegura, i ha demanat als legisladors d'aquest país que reconeguin la vida extraterrestre. Maussan ha afirmat que els éssers presumptament extraterrestres no són cossos recuperats en naus que van caure sobre la Terra, sinó que estaven soterrats.

L'expert ha presumit que els dos cossos mostrats tenien més de 1.000 anys, d'acord amb una recerca realitzada per la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic (UNAM). Els cossos s'haurien mantingut sepultats per un mil·lenni dins d'una diatomea, un tipus d'alga que no permet el creixement de bacteris ni de fongs, la qual cosa ha permès la seva preservació.

Per a l'expert existeix l'evidència suficient per a demostrar que existeix la vida extraterrestre i ha afirmat que de tenir-se el valor d'acceptar "que estem sent visitats per intel·ligències no humanes que venen a la Terra des de les profunditats de l'univers, fins i tot podríem viatjar a altres universos".