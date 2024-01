Les protestes dels agricultors francesos tallen aquest divendres la frontera a la Jonquera i obliguen a aturar el trànsit a l’AP-7. Els Mossos d’Esquadra obliguen tots els vehicles que circulen en sentit nord a deixar aquesta via a la sortida 3, a l’alçada de Llers, tot i que recomanen deixar-la abans, si és possible. La Gendarmeria francesa també obliga a fer desviaments, i tots els vehicles en sentit sud han de deixar la via a l’AP a Perpinyà Nord.

Els agricultors francesos protesten a peu i amb tractors per les vies, en una mobilització global a tot el país que també amenaça de “bloquejar” París en el que descriuen com un “divendres negre”. Precisament es preveu que aquest divendres el govern francès anunciï mesures pel sector agrícola, que com també ha passat a altres països com Alemanya, està en plena mobilització per l’augment de costos i les noves mesures que ha d’implantar per respectar el Pacte Verd Europeu, que redueix l’ús de determinats productes.