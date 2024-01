Les autoritats de l'estat nord-americà d'Alabama han dut a terme aquest dijous la primera execució coneguda amb gas nitrogen a un pres sentenciat a mort als Estats Units. L'execució de Kenneth Smith, descrita com "agònica" pel responsable del Departament Correccional d'Alabama, ha tingut lloc a les 20.25 hores (hora local) i va durar 22 minuts. El condemnat "va aguantar la respiració tot el que va poder, després va lluitar una mica contra els seus lligams, va haver-hi alguns moviments involuntaris (espasmes) i una mica de respiració agònica" relatava el departament en un comunicat, certificant així la mort del pres.

L'assessor espiritual de Smith, que va ser present durant l'execució, ha titllat el moment "del més horrible que he vist en la meva vida". "Panteixava, s'agitava, escopia. La seva cara li canviava de color (...). Era un espectacle d'horror", ha assegurat.

Smith, que ha estat tres dècades en el corredor de la mort, va ser condemnat el 1988 per l'assassinat a sou d'Elizabeth Sennett, el marit del qual --Charles Sennett-- va contractar diversos homes per a matar la seva dona i que semblés que havia mort en un robatori. L'espòs es va suïcidar una setmana després, quan les investigacions se centraven en ell. Smith va ser detingut posteriorment, declarat culpable i sentenciat a mort.

Alabama és un dels tres estats dels Estats Units que permet la hipòxia de nitrogen com a alternativa a la injecció letal i altres mètodes tradicionals de pena. Oklhahoma i Mississippi són els altres estats que han autoritzat aquest tipus d'execució, encara que fins ara cap d'ells havia sigut utilitzat. L'oficina de l'ONU per als Drets Humans va assegurar la passada setmana en un comunicat que hi ha "seriosos" dubtes sobre si aquesta execució, en aquestes circumstàncies, podria incórrer en "tortura o altres càstigs cruels, inhumans i degradants".