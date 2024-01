El Parlament Europeu ha obert una investigació sobre l'eurodiputada letona Tatjana Zdanoka, que el mitjà 'The Insider' acusa de treballar per al règim de Rússia. El portaveu de la presidenta Roberta Metsola ha indicat que la presidència es pren "de manera molt seriosa" les acusacions i que ha derivat el cas al Comitè Assessor del Codi de Conducta dels eurodiputats. Metsola també durà el cas a la Conferència de Presidents del Parlament prevista per al dimecres. Zdanoka va destacar durant els anys del procés sobiranista per donar suport a la independència de Catalunya. L'eurodiputada havia format per del grup Verds/ALE fins al 4 d'abril del 2022, quan va ser expulsada per no condemnar la invasió d'Ucraïna.

Després que hagin transcendit els presumptes contactes de l'eurodiputada letona amb la intel·ligència russa el grup dels Verds/ALE ha anunciat que ha obert una investigació interna. Alhora ha condemnat "de manera ferma" el règim de Vladímir Putin a la Federació Russa. L'estatut dels membres del Parlament Europeu estableix en els articles 2 i 3 que els eurodiputats "hauran de ser lliures i independents", que "hauran de votar de manera individual i personal" i que "no estaran obligats per cap instrucció i no rebran un mandat vinculant". El Parlament Europeu recorda que les infraccions del Codi de Conducta poden comportar sancions imposades per la presidència. També subratlla, però, que cap eurodiputat pot ser destituït si no hi ha una decisió específica de les autoritats del país al qual representa. Segons denuncia 'The Insider', Zdanoka ha estat un "valor constatat" per a la intel·ligència russa "almenys des del 2005", conclusió que extreu d'una investigació periodística en què també han participat el mitjà estonia 'Delfi Estonia', el latvià 'Re: Baltica' i el suec 'Expressen'.