El vol 5116 de China Airlines, que cobria la ruta entre Taipei (Taiwan) i Los Angeles (els EUA), va enlairar dijous passat 25 de gener i va completar el trajecte en 10 hores i 18 minuts. En total, 1 hora i 13 minuts abans del que es preveia. El motiu? L'avió, sense cap intencionalitat, va batre el rècord de l'avió comercial més veloç del món, arribant a aconseguir els 1.329 km/h.

Encara que no existeix un banc oficial amb totes les marques, l'anterior rècord de velocitat d'un avió comercial estava en mans d'un Boeing 747 de la companyia britànica British Airways, que va aconseguir els 1.327 km/h el febrer de 2020, sobrepassant Groenlàndia, tal com apunta el meteoròleg Matthew Cappucci en el seu article del Washington Post.

L'avió comercial de la China Airlines, un Boeing 777 -200LR, està dissenyat per a volar a una velocitat màxima de 950 km/h, una fracció de la barrera del so. Però, en aquest viatge, l'aeronau es va tornar tècnicament supersònica i va aconseguir un inaudit màxim de 1.329 km/h, amb una velocitat mitjana de 1.126 km/h (per sobre de la velocitat màxima per al que està dissenyat).

Una forta corrent

Encara que pot semblar que el vol va superar les barreres del so -que és de 1.200 km/hora- la realitat és que no va ser així. De fet, superar aquesta marca hauria posat en perill a la tripulació. L'avió va superar la velocitat del so respecte al terra, però no respecte a l'aire que l'envoltava. En el seu recorregut per sobre de l'oceà Pacífic va travessar un potent corrent que el va impulsar, portant-lo a superar velocitats per sobre dels 1.200 km/h.

L'efecte produït era similar al d'algú que corre dins d'una cinta transportadora: la velocitat del moviment de la persona és la mateixa que aconsegueix habitualment, però s'uneix la velocitat de la cinta i arriba més ràpid al destí.