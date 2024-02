Com cada any, els nord-americans han celebrat aquest divendres, 2 de febrer, el Dia de la Marmota o el ‘Goundhog Day’ i centenars de persones han acudit a veure insitu el pronòstic del temps que la peluda Phil fa cada any. I per aquest 2024, l'animaló ha avançat que l'hivern serà curt.

La cerimònia és sempre igual: els membres del club Goundhog treuen la marmota del seu cau i comença la predicció. Si Phil "no veu la seva ombra" (perquè és un dia ennuvolat), l'animal no tornarà al cau i això significa que l'hivern s'acabarà aviat. Per contra, si la marmota "veu la seva ombra" per ser un dia assolellat, en aquest cas tornarà a entrar al cau i això vol dir que l'hivern durarà sis setmanes més.