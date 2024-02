El fiscal que investiga el president dels Estats Units, Joe Biden, per haver-se endut documents classificats a casa no presentarà càrrecs contra el mandatari per considerar que no hi ha prou indicis de criminalitat, però a l'informe on detalla la qüestió descriu Biden com un octogenari amb "memòria pobra" que no recordava quan va ser vicepresident o quan va morir el seu fill.

L'informe que el fiscal Robert Hur ha entregat al Congrés descriu el màxim càrrec polític dels EUA com una persona gran que un jurat no condemnaria per commiseració del seu estat mental. El text recull les entrevistes que el fiscal ha mantingut amb el president, en les quals Biden es mostra dubitatiu a l'entorn dels temes que se li plantegen. Els opositors del president han reaccionat a l'informe qüestionant que un octogenari amb problemes de memòria hagi de dur les regnes del país. Alguns senadors republicans han considerat que el text del fiscal -nomenat en el seu dia per Donald Trump- demostra que Biden no és apte per al càrrec.