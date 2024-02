La directora de l'Europol, Catherine De Bolle, ha anunciat canvis en l'elaboració de l'informe sobre la situació del terrorisme a la UE, que en la seva darrera edició va assenyalar l'independentisme català i basc com els "més actius i violents" a l'Estat i en una actualització posterior els va incloure en l'apartat sobre extremismes. L'anunci l'ha fet De Bolle en una reunió del grup d'escrutini de l'Europol del Parlament Europeu, amb el qual l'agència policial europea ja estava treballant canvis en la metodologia del document. Segons ha detallat la directora de l'Europol, s'introduiran nous filtres abans de la publicació de l'informe, com ara la "revisió" per part d'un grup d'experts i la verificació del contingut per part dels estats.

El canvi en la metodologia es basa principalment en tres modificacions, segons ha explicat De Bolle, de cara a l'elaboració dels pròxims informes. La primera és que s'ha fet arribar als estats una "nova orientació" sobre la metodologia de l'informe que remarca que el document ha de ser una "visió sobre la situació del terrorisme a la UE" i no una "avaluació de les amenaces". En segon lloc, ara els estats rebran un "esborrany" del document per fer una "verificació del contingut i corregir" el que creguin que no és acurat de les seves contribucions. Finalment, un grup d'experts revisarà el document abans que es distribueixi. L'anunci sobre els canvis en la metodologia de l'informe sobre la situació del terrorisme a la UE ha arribat després que l'eurodiputada d'ERC Diana Riba es reunís, entre d'altres, amb De Bolle a la Haia la setmana passada en una trobada en què li va avançar aquestes modificacions en l'elaboració del document.