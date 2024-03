El secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg, ha donat la benvinguda a Suècia dins l'aliança, el dia en què se celebra la cerimònia d'adhesió del país, després que el dijous passat esdevingués formalment el 32è membre. "Avui és un dia històric", ha dit Stoltenberg aquest dilluns acompanyat del primer ministre suec, Ulf Kristersson, en la roda de premsa prèvia a l'alçada de la bandera de Suècia a la seu de l'OTAN a Brussel·les. Segons el dirigent noruec, la incorporació del país escandinau aportarà "seguretat i estabilitat" a les dues parts i és la constatació del "fracàs" del president rus, Vladímir Putin, arran de l'inici de la invasió d'Ucraïna. "Rússia volia menys OTAN i ha aconseguit el contrari", ha manifestat.

Per Stoltenberg, "Suècia deixarà de ser un soci per passar a ser un aliat" per gaudir així de "llibertat i seguretat" que ofereix l'article 5 del tractat de l'OTAN. Al mateix temps, el secretari general ha destacat que el país ja disposa de les tecnologies "més innovadores" en el camp militar i que la seva despesa en defensa supera l'objectiu mínim del 2% del PIB.

Per la seva banda, Kristersson ha apuntat que l'adhesió suposa refermar el compromís de Suècia per "protegir la democràcia" i ha afrontat el repte de passar a formar part de l'OTAN. "Compartirem riscos i responsabilitats; vam apostar per l'adhesió per guanyar seguretat, però també per oferir-ne", ha assenyalat.

Missatges a Putin

En la mateixa roda de premsa, Stoltenberg ha reiterat el suport "incondicional" dels aliats a Ucraïna i ha insistit que Kíiv està "més a prop que mai de l'OTAN". "Ucraïna serà membre de l'aliança, l'únic dubte és saber quan", ha apuntat.

Al mateix temps, Stoltenberg ha defensat que la pau a Ucraïna no es pot aconseguir mitjançant una rendició davant Rússia i que la solució passa per una Ucraïna "que prevalgui i sigui reconeguda com a nació sobirana".