Empreses catalanes reparteixen pa amb tomàquet pels carrers de Tòquio

El pa amb tomàquet, aquest ambaixador de la gastronomia catalana tan simple i alhora tan saludable, va conquestar divendres els carrers del centre de Tòquio. Una vintena d'empreses catalanes, que participen en la segona edició del Catalan Food Street Show en la capital japonesa, reparteixen aquesta delícia entre els ciutadans que s'acosten al Daikanyama T-Site, un complex situat en un dels barris més cèntrics de la ciutat, conegut per les seves botigues 'delicatessen', cafeteries i restaurants selectes.

Amb aquesta acció s'inicia un cap de setmana de divulgació dels productes i de la cuina catalana en un mercat, el nipó, que és ja un dels principals importadors d'aliments i begudes elaborats a Catalunya, amb un import en 2023 de 445,25 milions d'euros i un volum de 134.185 tones de productes. En els últims 10 anys, les exportacions catalanes a aquest país han augmentat un 108,25% en valor.

Tallers gastronòmics

La presència dels productes catalans, des de vins, caves, olis i vinagres fins a dolços, xocolates, snacks i brous, s'ha complementat amb l'organització de dos tallers gastronòmics, a Tòquio i Kyoto, a càrrec del xef Josep Barahona i del sommelier Óscar Salmerón. A ells han assistit diferents professionals dels sectors de la distribució i restauració i prescriptors japonesos. La previsió dels organitzadors de les jornades, l'empresa pública Prodeca, és que durant aquests dies més de 3.000 consumidors japonesos provin i comprin més d'un centenar de referències de productes catalans de les signatures participants.

El mateix Barahona, que porta ja tres dècades instal·lat al Japó, on regenta el restaurant L'Estudi, serà l'encarregat de mostrar aquest cap de setmana 'in situ' com es prepara el pa amb tomàquet, que donarà a provar als transeünts que ho vulguin degustar. Serà, com en la primera edició del Catalan Food Street Show, en una zona habilitada per a tastos i degustacions, on també hi haurà una 'foodtruck' i un espai de bar en el qual els visitants podran provar altres plats i tapes típics de Catalunya.

Japó és actualment és el desè mercat de destí de les exportacions catalanes i el quart fora de la UE i és també un dels quals major creixement ha experimentat en els últims anys. El país nipó forma part del paquet de destins triats enguany per Prodeca, un organisme dependent de la Conselleria d'Acció Climàtica i Alimentació, per a la promoció a l'estranger dels aliments catalans. Els Estats Units, Mèxic, Alemanya, el Regne Unit i el Brasil, són uns altres, però també Costa d'Ivori, Ghana, Nigèria, Zàmbia, Sud-àfrica, Kuwait i l'Aràbia Saudita. En total seran 150 empreses (que s'han inscrit prèviament en la iniciativa) les que puguin presentar les seves produccions en aquests llocs estratègics i, en alguns casos, inèdits fins ara.