La UE demana a Israel "implementar" l'alto el foc a Gaza demanat pel Consell de Seguretat de l'ONU

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i el president del Consell Europeu, Charles Michel, han demanat a Israel "implementar" l'alto el foc a Gaza demanat pel Consell de Seguretat de l'ONU en una resolució aprovada aquest dilluns. En dues piulades, Von der Leyen i Michel han celebrat el pas del Consell de Seguretat de l'ONU per demanar per primer cop un alto el foc a la Franja. "Ara és urgent que es respecti", ha apuntat Michel, que ha subratllat que els líders europeus també van demanar la setmana passada "una pausa humanitària que porti a un alto el foc sostingut". Al seu torn, Von der Leyen ha afirmat que la implementació de la resolució és "vital per a la protecció de tots els civils".

A banda de l'alto el foc, tant Michel com Von der Leyen han insistit en la necessitat que s'alliberin els ostatges retinguts per les milícies palestines "immediatament" i de manera "incondicional".