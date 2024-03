Nou contratemps mèdic del papa Francesc: renuncia a última hora a presidir el Via Crucis

El papa Francesc ha renunciat a última hora presidir el Via Crucis que se celebra aquest divendres a la nit a Roma per motius de salut. Així ho ha explicat la Santa Seu en un comunicat aquest, en què detalla que el pontífex seguirà la cerimònia des de Casa Santa Marta. "Per preservar la seva salut en vista a la vigília d'aquest dissabte i de la Santa Missa del Diumenge de Pasqua, aquesta nit el sant pare Francesc seguirà al Via Crucis al Colisseu des de Santa Marta", assenyala el breu comunicat. La Santa Seu afegeix que les meditacions i les oracions per a la cerimònia d'aquest Divendres Sant 'Pregant amb Jesús pel camí de la creu' havien estat escrites pel mateix pontífex, de 87 anys.