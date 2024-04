El conservador Simon Harris, nou primer ministre d'Irlanda

El conservador Simon Harris ha estat elegit aquest dimarts com a nou primer ministre d'Irlanda en una votació al Parlament irlandès. El nou líder del partit Fine Gael ha aconseguit el suport per ser 'taoiseach' amb 88 vots a favor i 69 en contra. Substitueix a Leo Varadkar, que va dimitir a finals de març després de perdre un referèndum que pretenia modernitzar la Constitució irlandesa. Harris agafa ara les regnes de l'executiu de coalició entre el Fine Gael, el Fianna Fáil i el partit ecologista a dos mesos de les eleccions locals i a un any de les generals. En una intervenció a l'assemblea irlandesa, Harris ha promès "nou lideratge amb energia" que treballi per a "tots els ciutadans".

"La nostra història va més enllà d'una simple narrativa d'opressió i resistència. (...) Hem d'estar per sobre del partidisme i treballar plegats per resoldre els grans reptes dels nostres temps", ha defensat el nou primer ministre irlandès.

Amb 37 anys, Harris és el dirigent més jove que ha liderat mai la República d'Irlanda. Als 29 anys ja era ministre de salut i va haver d'afrontar la gestió de la pandèmia. Des del 2020 ocupava la cartera d'universitats i recerca.

Dimissió de Varadkar

Varadkar va governar Irlanda durant 7 anys i des del 2022 ho ha fet amb un executiu de coalició entre el Fine Gael, el Fianna Fáil i el partit ecologista. Va ser primer ministre entre el 2017 i el 2020 i va tornar a encapçalar l'executiu el 2022 després de repartir-se el càrrec amb Micheál Martin del Fianna Fáil.

A principis de mes, Varadkar va perdre un referèndum per canviar la Constitució irlandesa i ampliar el concepte de família més enllà d'aquelles basades en el matrimoni. També volia eliminar dues referències masclistes sobre les dones.