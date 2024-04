El TEDH condemna Suïssa per la seva inacció davant el canvi climàtic: "És una amenaça per als drets humans"

El Tribunal Europeu de Drets Humans ha condemnat Suïssa per no limitar de forma "apropiada" les emissions d'efecte hivernacle i perjudicar així la salut de les dones grans. En una sentència emesa aquest dimarts, el TEDH ha donat la raó a un grup de dones suïsses majors de 65 anys, les 'KlimaSeniorinnen', constatant que el govern suís ha vulnerat el seu dret a la vida privada i familiar per les seves insuficients mesures contra l'escalfament global. "El canvi climàtic existeix i suposa una amenaça greu, actual i futura per als drets humans", afirma la sentència. És la primera vegada que el TEDH condemna un estat per la seva inacció davant el canvi climàtic.

Fins ara el TEDH només s'havia pronunciat sobre casos concrets de danys al medi ambient, com la responsabilitat dels estats per l'abocament de residus o l'exposició a materials tòxics, però no s'havia posicionat sobre la responsabilitat de les autoritats estatals a l'hora de prendre mesures per "assolir els objectius de reducció de gasos d'efecte hivernacle".

Tot i que el Conveni Europeu de Drets Humans no consagra cap dret a un medi ambient saludable per se, Estrasburg a escollir tres casos paradigmàtics per posicionar-se davant la creixent preocupació social pel clima. Només ha donat la raó a la demanda suïssa.

Litigis climàtics pioners al TEDH

Entre els tres casos que el TEDH havia triat com a representatius per marcar jurisprudència, hi ha el d'un grup de dones suïsses majors de 65 anys, les 'KlimaSeniorinnen', que han denunciat Suïssa per no protegir el seu dret a la vida i al respecte per la seva vida i la vida familiar (articles 2 i 8 de la Convenció Europea de Drets Humans). En particular, al·legaven que les autoritats han fracassat en la seva responsabilitat per "introduir legislació adequada" i "mesures suficients i apropiades per assolir els objectius en la lluita contra el canvi climàtic".

El segon cas és el d'uns joves portuguesos contra una vintena d'estats, entre ells Espanya. Els acusen de ser responsables de les "onades de calor i incendis forestals" provocats per l'escalfament global i que "impacten les seves vides, el seu benestar, la salut mental i les seves llars". Per últim, el TEDH estudia la demanda contra França d'un eurodiputat i exalcalde que veu en risc el seu poble per l'augment del nivell del mar.