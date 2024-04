El Govern britànic accelera el pla per deportar immigrants a Ruanda

El Govern britànic ha trepitjat l’accelerador en el pla per deportar immigrants a Ruanda després de l’aprovació dilluns passat de la polèmica llei que estableix que el país africà és un destí segur per als sol·licitants d’asil. Una norma que impedeix als afectats presentar recursos davant la justícia, excepte en casos excepcionals, i que dona a l’Executiu el poder de desobeir possibles dictàmens dels tribunals internacionals. El primer ministre, Rishi Sunak, està ultimant tots els preparatius per posar en marxa els primers vols a principis de juliol, malgrat les crítiques.

L’alt comissionat de l’ONU per als Refugiats, Filippo Grandi, va assegurar que l’aprovació de la llei de Seguretat de Ruanda suposa "un nou pas enrere en la llarga tradició del Regne Unit d’oferir refugi als més necessitats". Unes crítiques a què va sumar ahir el comissari per als drets humans del Consell d’Europa, Michael O’Flaherty, així com les principals organitzacions d’ajuda als refugiats al Regne Unit. La directora executiva de Metges sense Fronteres al país, Natalie Roberts, va qualificar la norma de "cruel i profundament perillosa" i va advertir que vulnera la Convenció Europea dels Drets Humans.

Els dubtes sobre la legalitat de la mesura i la possible intervenció del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) –una cosa que ja va passar el juny del 2022 amb la cancel·lació, a última hora, del primer vol de deportació al país africà– han provocat les protestes del sindicat de funcionaris FDA, que ha alertat del risc que els treballadors del Ministeri de l’Interior britànic pateixin conseqüències legals en cas que tramitin les deportacions i desobeeixin així la llei internacional. Els representants del sindicat han amenaçat de portar l’Executiu davant la justícia .

Sunak va treure ferro a les advertències i va recordar que el Govern ha modificat el codi de la funció pública perquè els funcionaris obeeixin les indicacions dels ministres per sobre dels dictàmens del TEDH.

En els pròxims dies

El Govern preveu enviar en els pròxims dies les primeres cartes per informar els sol·licitants d’asil sobre les deportacions i confia a iniciar les primeres detencions en qüestió de dies. Amb aquest objectiu, ha ampliat la capacitat dels centres d’internament fins a les 2.200 places i ha format prop de 500 persones per vigilar i escortar els immigrants durant tot el procés, una xifra que s’ampliarà fins als 800 efectius en les pròximes setmanes. Sunak també ha disposat 200 funcionaris públics per agilitzar la tramitació de les possibles reclamacions.