D'Escòcia a Nova Zelanda: altres polítiques que van dimitir per cansament personal

"Val la pena tot això? (...) Necessito parar i reflexionar". Amb aquestes paraules, publicades dimecres a la tarda, el president Pedro Sánchez va ocultar amb una possible dimissió de les funcions al capdavant del Govern d'Espanya, una decisió que anunciarà dilluns. A la seva carta, el també líder del PSOE denunciava un "atac sense precedents" contra la seva persona i contra la seva dona, Begoña Gómez, investigada per un jutge de Madrid en un procediment poc habitual.

Dimiteixi o no, Sánchez ha posat en primera plana l'efecte personal causada per la constant topada política i la seva judicialització. "Moltes vegades ens oblidem que darrere dels polítics hi ha persones", assegura en el comunicat de quatre pàgines. Una frase que, al llarg dels darrers anys, també han pronunciat altres polítiques que van abandonar la primera fila del servei públic.

És el cas de Jacinda Ardern, la primera ministra de la història de Nova Zelanda. El 19 de gener del 2023, la carismàtica dirigent laborista va prendre una decisió poc usual en política en dimitir de forma inesperada després de quedar-se "sense prou energia per continuar amb la feina". "Soc humana, els polítics som humans", va remarcar en un missatge en què assegurava que el seu pas enrere es devia al desgast laboral i a la necessitat de passar més temps amb la família, no a "cap escàndol secret". La seva mostra pública de vulnerabilitat va ser aplaudida per molts.

Un mes més tard va ser el torn de la líder independentista Nicola Sturgeon, que va dimitir com a primera ministra d'Escòcia i com a presidenta del seu partit, l'SNP, que va portar a convertir-se en la tercera força política del Regne Unit. La seva decisió també va ser una sorpresa i la va atribuir, entre altres factors, al cansament personal. "Soc un ésser humà, a més d'una política", va dir. "No puc donar a aquesta feina cada gram de l'energia que necessita".

Cansament laboral

Les dimissions d'Ardern i Sturgeon són els dos casos de major rang atribuït a la fatiga o esgotament produït per la feina, un fenomen conegut com a 'burnout'. Sánchez no al·ludeix directament a això, si bé el seu missatge deixa entreveure el seu afartament amb allò que envolta la seva vida política.

En els casos d'Ardern i Sturgeon, el seu cansament també va ser degut a múltiples factors derivats del seu càrrec de responsabilitat pública. Ardern s'havia enfrontat a la gestió de la Covid, a un important increment de la inflació i a un augment de les amenaces violentes contra ella. El pla polític de Sturgeon es va veure torpedinat per la decisió del Tribunal Suprem britànic de rebutjar la convocatòria d'un nou referèndum d'independència el 2023, però també a l'escàndol que envolta el marit, Peter Murrell, per un presumpte delicte de finançament irregular de l'SNP.

Normalització de l'esgotament

Tot i que cada cas és únic, cada cop més polítics apunten al cansament. El febrer de l'any passat, el ministre de Defensa de Dinamarca i líder del partit liberal Venstre, Jakob Ellemann-Jensen, va anunciar que parava la carrera perquè "no pot ser pare, ministre de defensa i president del partit si la seva salut no és bona". L'alcaldessa de la ciutat de Chapais (Quebec, Canadà), Isabelle Lessard, de només 23 anys, també va dimitir a finals de l'any passat desgastada mentalment per la gestió dels incendis forestals que van castigar el país. "No crec que aconsegueixi enfortir-me prou per afrontar-ho", va assegurar.

Ardern va obrir el camí, però renunciar a l'ambició política per cuidar el personal no sempre va estar ben vist. El 2011, Anne-Marie Slaughter va abandonar el seu alt càrrec al Departament d'Estat dels EUA per poder cuidar el seu fill. "Simplement, no tenia vida", va explicar en un article a The Atlantic en què assegurava que "no podia tenir-ho tot". La seva cap, Hillary Clinton, va criticar durament la seva decisió.