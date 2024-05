Els laboristes guanyen terreny als conservadors en els comicis municipals parcials a Anglaterra a un any de les generals

Els laboristes guanyen terreny als tories en les eleccions municipals parcials a Anglaterra a un any de les generals. Amb 70 consistoris declarats dels 107 en joc, el partit conservador del primer ministre britànic Rishi Sunak ha perdut el control d'almenys sis consistoris, la majoria en favor dels laboristes. A més, l'escó de Blackpool South que es disputava a la Cambra dels Comuns per la dimissió d'un conservador ha anat a parar a mans dels progressistes. "La Gran Bretanya demana un canvi. És el moment d'unes eleccions generals", ha dit el líder laborista Keir Starmer.

A Anglaterra no se celebren eleccions municipals a tots els consistoris el mateix any. Després de l'última cita electoral local del 2023, el tories tenien el 33% dels escons dels consistoris anglesos, mentre que els laboristes havien assolit el 35%. Una diferència que ara s'eixampla.

En la batalla electoral dels 107 consistoris es disputen 2.636 escons municipals. Tant el partit conservador com el laborista es jugaven uns 1.000 regidors en aquestes eleccions. Els conservadors tenien més regidors, però els progressistes controlaven ja més consistoris: 40 eren laboristes, 17 tories i 10 liberals. La resta tenien una administració en minoria.

Amb 70 consistoris declarats aquest divendres a la tarda, els laboristes ja s'han assegurat el control de 37 consistoris, set dels quals guanyats en gran part als conservadors, que per ara n'han perdut sis. Pel que fa als regidors, 712 laboristes ja tenen garantit el càrrec, mentre que, de moment, només ho han fet 239 tories.

També es juga l'alcaldia de Londres, on el laborista Sadiq Khan, aspira a la reelecció i parteix com a favorit per aconseguir el seu tercer mandat. Els resultats de la capital britànica s'esperen dissabte.