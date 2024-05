Itàlia activa el sistema d’alerta per heroïna adulterada amb fentanil

A Itàlia li preocupa el fentanil, l’anomenada "droga zombi". Tant que aquesta setmana el Sistema Nacional d’Alerta per les Drogues transalpí ha deixat enrere els titubejos i ha llançat l’alerta per aquest estupefaent. Una decisió que s’ha pres després de descobrir-se dosi d’heroïna adulterada amb fentanil a Perusa, al nord. "És la primera vegada que això es documenta a Itàlia", van assenyalar les autoritats.

L’alerta llançada és de grau tres i preveu l’activació de l’anomenat Pla Nacional de Prevenció contra l’ús impropi de fentanil, presentat fa un mes i mig arran de l’alarma internacional per aquesta droga, que ha provocat una veritable epidèmia als Estats Units en l’última dècada. En concret, el nou pla inclou més controls a xarxes criminals i formació perquè els sanitaris aprenguin a detectar eventuals brots, així com que el país comenci a dotar-se de medicaments que funcionen com un antídot contra aquesta droga, com la naloxona. L’avís ha sigut enviat a les comunitats autònomes i les autoritats sanitàries de tot el país.

La ‘Ndrangheta i el G-7

El Govern italià va posar el focus en el fentanil el març passat, després que els seus serveis d’intel·ligència avisessin que la droga ha començat a despertar el desig de les màfies locals, incloent-hi la ‘Ndrangheta, una de les més estructurades i perilloses a Europa i al món, i amb contactes amb els càrtels mexicans, un dels grups criminals involucrats en el seu comerç.